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12 Eylül 2017 15:14

İhlas Koleji Karatede fırtına gibi esti

Bu yıl karatede almış olduğu başarılı sonuçlarla dikkat çeken İhlas Koleji Spor Kulübü, İstanbul Karate Ligi 2.

İhlas Koleji Karatede fırtına gibi esti

12 Eylül 2017 15:14

Etap müsabakalarında da fırtına gibi esti.


Maltepe Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya 10 sporcusu ile katılan İhlas Koleji Spor Kulübü 3 birincilik, 4 ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederken, sporcularının tamamı dereceye girmiş oldu.


Lacivert beyazlılarda Volkan Bayar, Barkın Efe Koca ve Mustafa Arda Beşer kendi kilolarında birinci olarak kürsünün en üst basamağına yerleştiler. Ayrıca Taha Eyüp Gülçığ, Emin Can İstanbullu, Ahmet Baha Öksüz ve Burkay Turgayhan Köseoğlu ikinci, Sıla Almina Samkaya, Muhammed Yusuf Kaydın ve Emir Said Kızılkaya üçüncü oldular.


Müsabakaların ardından takımın genel durumunu değerlendiren İhlas Koleji Spor Kulübü antrenörü Kürşat Usda, aldıkları derecelerle takım halinde önemli bir iş başardıklarını söyledi. Turnuvaya katılan tüm sporcularının dereceye girdiğinin altını çizen Usda, “Yaz boyunca çalışmalarımıza devam ettik. Bugün dereceye giren tüm sporcularımı tebrik ediyorum. Çalışmalarının karşılığını aldıklarına inanıyorum” dedi.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı antrenör Kürşat Usda’yı ve sporcuları kutladı. Karate takımının çok iyi çalıştığına dikkat çeken Yeltekin, başarılarının devam edeceğini söyledi.




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