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04 Mayıs 2018 12:44

İhlas Koleji karatede madalyaları topladı

İhlas Koleji Karate Spor Kulübü, Fatih Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Kulüplerarası Karate Dostluk Turnuvası’nda bir ikincilik ve 6 üçüncülük elde etti.

İhlas Koleji karatede madalyaları topladı

04 Mayıs 2018 12:44


Fatih Karagümrük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen ve 11 kulüpten toplam 186 sporcunun katıldığı turnuvada İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nden Nuri Rıdvan Özelmacıklı ikinci, Tarık Tuğra Taşkın, Bilal Saraç, Emir Kaan Taşkın, Hacı Bedrettin İnci, Ömer Sabri Başbay, Yağız Serttaş da üçüncü oldular. Ayrıca İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’ne turnuvadaki başarılı sonuçlarından dolayı bir de kupa verildi.


Turnuva sonrası İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri Muhammed Fahri Saraç, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ile bir araya geldiler. Turnuvaya yedi sporcu ile katıldıklarını söyleyen Muhammed Fahri Saraç tüm sporcuların madalya alması ile mutlu olduklarını söyledi. Aynı zamanda milli hakem olan Saraç, kendilerine desteklerinden dolayı İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’e ve okul müdürü İsmail Pala’ya teşekkür etti.


Karatede gelen başarıların her geçen gün arttığını ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında karateye olan ilgiden dolayı memnun olduklarını söyledi. İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’ndeki sporcuların çok değerli antrenörler nezaretinde çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yeltekin, “Geçen hafta İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcumuz Emin Can İstanbullu Balkan şampiyonasında üçüncülük elde ederek bizleri gururlandırdı. İnanıyorum ki diğer sporcularımızda çok çalışarak aynı başarıları kazanacaklardır” dedi.




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