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28 Haziran 2018 15:38

İhlas Koleji, mezunlarını coşkuyla uğurladı

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

İhlas Koleji, mezunlarını coşkuyla uğurladı

28 Haziran 2018 15:38


Florya’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen törene İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, genel müdür yardımcısı Salih Uyan, okul müdürü Hakkı Okur, okul idarecileri ve öğretmenleri ile mezunların aileleri katıldı.


Büyük ilgiyle takip edilen törende dereceye giren öğrencilere de plaketleri verildi. Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu Lisesi Birincisi Yusuf Bahadır Kılıçarslan ve Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi Birincisi Ruveyda Rumeysa Ateşoğlu plaketlerini İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’in elinden aldılar. Kılıçarslan ve Ateşoğlu daha sonra okulun yaş kütüğüne isimlerini çaktılar.


Sınıflar halinde sahneye çağırılan öğrencilere temsili diplomaları sınıf öğretmenleri tarafından verilirken veliler de bu güzel anları yakından takip ettiler. Törenin sonunda öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini doyasıya kutladılar.




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