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12 Haziran 2018 10:44

İhlas Koleji öğrencileri atık yağları geri kazandırıyor

Bir litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği bilgisinden yola çıkan öğrencilerin yaptıkları bu projeyle, toplanan atık yağların biodizel üretiminde kullanılarak geri kazandırılması hedefleniyor.

İhlas Koleji öğrencileri atık yağları geri kazandırıyor

12 Haziran 2018 10:44


Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlerinde biriktirdikleri atık yağları geri dönüşüm için yetkililere teslim ettiler.


Sosyal Bilgiler Zümresi öncülüğünde başlatılan projede evlerinde kullandıkları bitkisel yağları lavabolara dökmeyerek atık yağ bidonlarında biriktiren öğrenciler doğanın korunmasına katkıda bulundular.


Atık yağlar yer altı su kaynaklarımızın da kirlenmesine sebep oluyor


Öğrencilerinin örnek bir projeyi hayata geçirdiğini söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Bitkisel yağların kullanımından sonra oluşan atık yağların kanalizasyona atılmaması için devletimizde kamu spotları aracılığıyla uyarılarda bulunuyor. Atık yağlar sadece boru hatlarının tıkanmasında değil, yer altı su kaynaklarımızın da kirlenmesine sebep oluyor. Öğrencilerimiz evlerinde biriktirdikleri atık yağları geri dönüşüm için getirerek doğanın korunması yolunda değerli bir adım attılar. Kendilerine teşekkür ediyorum ” dedi.




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