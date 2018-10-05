İhlas Koleji öğrencileri, 'Medya Konferansı'na katıldı

İhlas koleji Bahçelievler kampüsünde okuyan öğrenciler, İhlas Medya Binası'nı ziyaret etti. İhlas Haber Ajansı, Türkiye Gazetesi ve TGRT çalışma ofislerini gezen öğrencilere konferans salonunda habercilik faaliyetleri, 15 Temmuz gecesi yapılan çalışmaların videosu gösterilerek anlatıldı. Ayrıca habercilik çalışmaları, yayın koordinasyon ve muhabirlik bilgileri verildi.

Merkezi Bahçelievler'de bulunan İhlas Koleji öğrencileri için İhlas Medya Binası'nda bir konferans düzenlendi. Gazetecilik ve medya dinamiklerinin anlatıldığı toplantıya İHA, TGRT ve Türkiye Gazetesi yöneticileri ve muhabirleri katıldı. Konferansa konuşmacı olarak yer alan köşe yazarı Hasan Sarıçiçek geleneksel ve yeni medya arasındaki farklara değinerek, “İnternetle gelişen medya bugün toplum üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Tek bir kare fotoğraf bile günümüzde bir anda gündemi değiştirecek ve bunu dakikalar içinde yapabilecek güce sahip” dedi. Öğrencilere haber okumanın ve gündemi takip etmenin etkili iletişim anlamında değerini anlatan Sarıçiçek, “Gerek yeni gerekse klasik medya objektif olmak zorunda. Ama gazeteler ve televizyonlar taraf olabilirler, okuyucu veya izleyici kitlesine göre yayın politikası takip ederler. Hepsinin de ortak gayesi kamuoyunu yönlendirmek değil bilgilendirmektir. Bir örnek vermek gerekirse 15 Temmuz'da medya, “bilgilendirme” görevini doğru ve objektif olarak yapmamış olsaydı, bugün farklı, karanlık bir Türkiye olurdu” dedi.

Artık herkes İHA muhabiri

Konferansa katılan İhlas Koleji öğrencilerine İHA'nın haber alma ve yayınlama hızını anlatan İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, akıllı telefon uygulaması sayesinde artık herkesin bir muhabir statüsünde olduğunu söyledi. Yeni geliştirdikleri bir uygulama sayesinde, akıllı cep telefonlarından çok kolay bir şekilde görüntüleri İHA merkezine ulaştırabileceklerini kaydeden Altıkardeş, ilk etapta iphone telefonlara yüklenebilecek İHA Muhabir uygulamasının haber üretme hızını arttıracağına dikkat çekti. Altıkardeş, örnek olarak 15 Temmuz'la ilgili detaylara değindi. Barkovizyon gösterisinde o gece yaşananları özetleyen ve haber trafiğinde hızın önemine dikkat çeken Altıkardeş söyle devam etti: “15 Temmuz gecesi tüm dünyaya hatta abonemiz olmayan kuruluşlara bile ücretsiz, şifresiz yayın yaptık. Toplumun üstünde olumsuz algı kurmaya çalışan güçlerin oyunu, haber hızımız ve yayın gücümüzle engellendi” dedi. Öğrencilere haber niteliği taşıyan olaylarla ilgili bilgi veren Altıkardeş; “Telefonunuzla çektiğiniz önemli konuları yeni uygulamamız sayesinde bize gönderebilir, siz de İHA muhabirinin duygularını yaşayabilirsiniz”.

Öğrenciler spikerlik yarışına girdi

TGRT Ana Haber Spikeri Mehmet Aydın konferansta görsel medyanın teknolojik sahada kat ettiği yolları anlatırken kendi meslek hayatından önemli kesitler sundu. Haber, sunum, değerlendirme ve canlı yayının önemini anlatan Aydın daha sonra öğrencilere spikerlik şansı tanıdı. Sahneye aldığı 4 öğrenciye kamera karşısında spikerlik denemesi yaptıran Aydın, mesleğin zorluklarını öğrencilere yaşayarak anlatmaya çalıştı.