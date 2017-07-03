TÜBİTAK Bilim Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencileri temel bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla Matematik, Bilgisayar, Fizik, Kimya ve Biyoloji dallarında iki sınav üzerinden yapılan Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda Emre Kılınç Kimya alanında, Yusuf Bahadır Kılıçarslan ise Bilgisayar alanında ilk sınav aşamasını geçtiler.

Ankara’da yapılacak olan ikinci aşama sınavlarına katılma hakkı kazanan Emre Kılınç ve Yusuf Bahadır Kılıçarslan, sınavı geçen diğer öğrencilerle birlikte Eylül ayında düzenlenecek yaz okulunda akademisyenler eşliğinde sınava hazırlanacaklar. Kılınç ve Kılıçarslan ikinci aşama sınavını geçerlerse yine TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Bilim Olimpiyatları Kış Okulu’na davet edilecekler ve burada elde edecekleri başarıya göre TÜBİTAK’ın uluslararası yarışmalara katılacak olan takımlarına yerleştirilecekler.

Sonuçların ardından konuşan Kılınç ve Kılıçarslan önemli bir organizasyonda ilk aşamayı geçmiş oldukları için mutlu olduklarını söylediler. İkinci aşama sınavı için yaz okulunda çok iyi hazırlanacaklarını ifade eden ikili şimdiden heyecanlandıklarını ifade ettiler.

Yeltekin: “Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyorum.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, TÜBİTAK tarafından düzenlenecek olan yaz okuluna davet edilen Emre Kılınç’ı ve Yusuf Bahadır Kılıçarslan’ı tebrik etti. “Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan TÜBİTAK’ın yapmış olduğu Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda birinci aşamayı geçerek ikinci aşamaya kalan öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Düzenlenecek yaz okulunun ardından girecekleri ikinci sınavda da şimdiden başarılar diliyorum” diyen Yeltekin, öğrencilerin İhlas Koleji’ni en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.