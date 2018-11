İhlas Koleji öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Özel İhlas Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Şişli'de bulunan Down Kafe'yi ziyaret ettiler.

Down sendromuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ziyarette İhlas Koleji öğrencileri, kafede yemek yiyerek down sendromu hakkında bilgiler aldılar.

Öğrenciler kurdukları dostluklarla down sendromlu bireyleri daha yakından tanıma fırsatı yakaladılar.

Etkinlik sonrasında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Saruhan Singen, İhlas Koleji öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Kafenin gelirinin tamamının derneğe bağışlandığını ifade eden Singen, bu gelirle kafede çalışan down sendromlu bireylerin desteklenmesinde kullanıldığını söyledi.

Down sendromunun insanda genetik düzensizlik sonucu fazladan bir 21. kromozomun bulunması hâli olarak tanımlandığını ifade eden Singen, “Down sendromu bilinenin aksine, hastalık değil genetik bir farklılıktır. Her 800 doğumda bir görünen genetik bir anomalidir. Tüm dünyada 6 milyonun üzerinde down sendromlu birey yaşamaktadır.” diyerek sözlerini bitirdi.

Down sendromlu bireyler hakkında toplumda yanlış bir algının olduğunu ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bu algının doğru bilgilendirmeler ile değişmesi gerektiğini vuguladı. “Onları hayata adapte edebilmek ve toplumsal hayata kazandırmak için çok değerli çalışmalar yapılıyor. Down Cafe'de bu çalışmaların en güzel örneklerinden biri.” diyen Yeltekin, kendilerine kapılarını açan Down Cafe çalışanlarına ve Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'ne teşekkür etti.