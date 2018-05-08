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08 Mayıs 2018 11:10

İhlas Koleji öğrencisi HASMUN18’de komite başkanı oldu

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencisi Aysu Ölmez, Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen HASMUN18 Model Birleşmiş Milletler konferansında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesinde (UNHRC) komite başkanlığı yaptı.

İhlas Koleji öğrencisi HASMUN18’de komite başkanı oldu

08 Mayıs 2018 11:10


“Okulumuzda açtığımız MUN kulübünün başkanı olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok konferansa delege olarak katıldım ve çeşitli ödüller aldım. Geçen yıl delege olarak katıldığım Kadir Has Üniversitesi MUN konferansında bu yıl komite başkanlığı yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum.” diyen Ölmez, MUN kulübündeki faaliyetlerinden bazı örnekler verdi. Kulüpte yaptıkları çalışmalarda İngilizcesinin geliştiğine vurgu yapan Ölmez, temsilcisi olduğu ülkeler hakkında bilgiler toplarken İngilizce kelime haznesinin de geliştiğini vurguladı.


MUN konferanslarında diplomasi ve uluslararası ilişkiler konularında deneyimler kazandığını söyleyen Ölmez, kendisi için en önemli noktanın ise Türkiye’den ve dünyanın her yerinden arkadaşlar edinmesi olduğunu ifade etti.


Yeltekin: “MUN Konferansları öğrencilerimizin gelişimine destek veriyor”


Öğrencileri Aysu Ölmez’in MUN Konferanslarından elde ettiği tecrübelerle komite başkanlığına kadar yükseldiğini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Okullarımızda kurmuş olduğumuz MUN kulüplerinde öğrencilerimiz orijinalinden farksız olarak MUN konferanslarına hazırlanıyorlar. Bu konferanslarda temel sosyal iletişim becerilerini geliştiren öğrencilerimiz ayrıca edindikleri yabancı dil deneyimlerini de arttırma fırsatını yakalıyorlar.” dedi.




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