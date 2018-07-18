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18 Temmuz 2018 16:55

İhlas Koleji Öğrencisinden Judoda Türkiye Şampiyonluğu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Elif Kömürcü Türkiye Şampiyonu oldu.

İhlas Koleji Öğrencisinden Judoda Türkiye Şampiyonluğu

18 Temmuz 2018 16:55


İzmir’de Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya 63 ilden 1047 sporcu katılırken İhlas Koleji öğrencisi Elif Kömürcü 24 kiloda şampiyonluğa ulaştı.


Küçük yaştan bu yana judo yaptığını söyleyen Elif Kömürcü şampiyon olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Judoda milli takım seviyesine ulaşmayı çok istediğini söyleyen minik sporcu hedefinin ülkemizi milli forma ile temsil etmek olduğunu ifade etti.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen bu turnuvadan şampiyon olarak dönen altıncı sınıf öğrencimiz Elif Kömürcü’ye İhlas Koleji ailesi olarak teşekkür ediyorum. Kendisi bizleri çok mutlu etti. Ülkemiz değerli bir sporcu daha kazanacak. Bu vesileyle de 15 Temmuz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” diyen Yeltekin, Kömürcü’ye bundan sonraki şampiyonalarda başarılar diledi.




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