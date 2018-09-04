İhlas Koleji şampiyonları üniversitelere yerleşti

İhlas Kolejinin YKS Türkiye birincisi olan öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu tek tercihi olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne yerleşirken Türkiye on ikincisi olan Ömer Faruk Doğru da İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni tam burslu olarak kazandı.

Açıklanan sonuçlara göre İhlas Kolejinden mezun olan öğrencilerin yüzde 17’si tıp fakültelerine,yüzde 29’u mühendislik fakültelerine ve yüzde 54’ü de üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Bu sonuçlarla İhlas Kolejinin 31 öğrencisi tıp fakültesini kazanırken 53 öğrencisi de mühendislik dallarındaki bölümlere yerleşti. İhlas Kolejinden yapılan açıklamada diğer öğrencilerin yerleştirme sonuçları da şöyle gerçekleşti: 7 Diş Hekimliği, 7 Eczacılık, 6 Hukuk, 9 Mimarlık, 16 İşletme, İktisat ve Ekonomi, 4 Psikoloji, 8 Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler ve 19 Sağlık Bilimleri ve diğer bölümler.

Yerleştirme sonuçlarını değerlendiren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, elde edilen başarıların tesadüfi olmadığını vurguladı. Özellikle iki yıldır akademik program ve çalışmalarda yeni sistemler geliştirdiklerini ifade eden Yeltekin, “2017 LYS ile başlayan başarılarımız bu yıl elde ettiğimiz YKS Türkiye birinciliği ile taçlandı. İlk 100’de 9, ilk 500’de 20, ilk 1000’de de 29 derece elde ettik. 2017 LYS’de 21 öğrencimizi tıp fakültelerine göndermiştik, bu yıl ise 31 öğrencimizi gönderiyoruz.

Hedefimiz 2019’daki üniversite sınavlarına da öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak ve başarılarımızı arttırarak devam ettirmektir.” dedi. Akademik başarıya ulaşmanın yolunun sadece ders çalışmaktan geçmediğine dikkat çeken Yeltekin, öğrencilerini sosyal, kültürel ve sportif olarak da geleceğe hazırladıklarını vurguladı. Açmış oldukları kulüplere ve değerler eğitiminin önemine değinen Yeltekin, “Kulüplerimizde gençlerimizin ilgi duydukları dallarda kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar veriyoruz. Çok önem verdiğimiz değerler eğitimi ile vatanına ve milletine hayırlı bireyler yetiştirmenin gayesi içindeyiz. Yürüttüğümüz yabancı dil programlarıyla da öğrencilerimize hem akademik hem de iş hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dil kazanımlarını gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların yanına akademik başarıyı da eklediğimiz zaman ülkemizin geleceğine pırıl pırıl gençler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.