İhlas Koleji sporcusu Emin Can İstanbullu Balkan üçüncüsü oldu

Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’nda İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcusu Emin Can İstanbullu kategorisinde Balkan üçüncüsü oldu.

Balkan Karate Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada 2007 doğumlu yıldız erkekler 50+ kiloda mücadele eden Emin Can İstanbul geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen yarışmada elde etmiş olduğu Balkan üçüncülüğünü tekrarlamış oldu.

İhlas Koleji Karate Spor Kulübü antrenörü Kürşat Usda, Emin Can’ın milli forma altında önemli başarılara imza atacağına inandığını söyledi. İhlas Koleji olarak milli takıma bu yıl da iki sporcu gönderdiklerini ifade eden Usda, ulusal ligde aldıkları başarıların ardından milli takıma sporcu göndermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Emin Can İstanbullu’nun önemli başarılar elde edecek yetenekli bir sporcu olduğuna dikkat çeken İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Balkan üçüncülüğünden dolayı kendisini tebrik etti. İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nde son derece başarılı sporcular olduğuna dikkat çeken Yeltekin, gelecek dönemde milli takıma daha çok sporcu göndereceklerini vurguladı.