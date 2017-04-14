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14 Nisan 2017 11:41

İhlas Koleji toplum ve ahlak konulu kısa film yarışması düzenliyor

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi Felsefe Kulübü tarafından düzenlenen 1.

İhlas Koleji toplum ve ahlak konulu kısa film yarışması düzenliyor

14 Nisan 2017 11:41

Kısa Film yarışmasına başvurular başladı.


Dünya Etik Günü kapsamında “Toplum ve Ahlak” temalı düzenlenen yarışmaya Beylikdüzü ilçesinde bulunan okullarda okuyan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri hazırladıkları 10 dakikayı geçmeyecek videolarla katılabilecekler.


Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler 8 Mayıs tarihine kadar videolarını www.dailymotion.com ya da www.youtube.com’a yükleyerek linklerini ihlasfelsefekulubu@gmail.com adresine göndermeleri gerekiyor.


Ödül Töreni 22 Mayıs’ta


Yarışma sonuçları 22 Mayıs’ta İhlas Koleji Beylikdüzü Kampüsü’nde düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak. Yarışmada ilk üçe girecek öğrencilere para ödülleri verilecek.


Yeltekin: “Gençlerimizin toplumun etik değerleri konusunda bilinçlenmesini istiyoruz”


Yarışma hakkında açıklamalarda bulunan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, toplumsal gelişimi sağlamak ve toplum kurallarının pekiştirilmesi adına tüm öğrencileri yarışma için film hazırlamaya davet etti. Hedeflerinin gençlere entelektüel bir bakış açısı kazandırmak olduğunu ifade eden Yeltekin, “Yaşadığımız toplumun içinde belli bir statümüz ve uymamız gereken etik kurallar var. Yarışmamızın ana temasını toplum ve ahlak olarak belirledik. Çünkü gençlerimizin toplumun etik değerleri konusunda bilinçlenmesini istiyoruz” dedi.




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