İhlas Koleji yeni eğitim-öğretim yılına ’merhaba’ dedi

Bahçelievler Kampüsünde yapılan tören geçtiğimiz yıldan kalan anıların yer aldığı video gösterisi ile başladı. Törende konuşan lise okul müdürü Murat Demir, yeni öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi. İhlas Eğitim Kurumlarının 1996 yılında İhlas Holding çatısı altında iyi insanlar yetiştirmek gayesiyle açıldığına vurgu yapan Demir, bu hedefle geçen 21 yılda değerli başarılar elde ettiklerini belirtti. Salonda bulunan öğrencilerinden daha çok çalışmalarını isteyen Demir, güçlü Türkiye için ellerinden gelen tüm çabayı göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Yeltekin: “İhlas Koleji için her alanda daha başarılı bir yıl hedefliyoruz”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin yapmış olduğu açıklamada yeni eğitim öğretim döneminin Türkiye adına hayırlı olmasını diledi. İhlas Eğitim Kurumları olarak çok başarılı bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yeltekin, “Bizim için her zamanki önceliğimiz öğrencilerimizi iyi bireyler olarak vatanına ve milletine faydalı olacak şekilde yetiştirmek. Bu temel amacımızın dışında akademik olarak da onların istedikleri üniversitelere yerleşebilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz eğitim yılında öğrencilerimiz bizi çok mutlu ettiler. 21 öğrencimiz tıp fakültesini kazanmayı başarırken 23 öğrencimiz mühendislik fakültesine, 7 öğrencimiz diş hekimliği fakültesine, 7 öğrencimiz de hukuk fakültesine yerleşti. Ayrıca bizi en çok sevindiren durum ise öğrencilerimizin tamamına yakınının seçkin üniversitelere yerleşmiş olmasıdır.”

Bu yılın ülkemiz ve tüm çocuklar için iyi geçmesini dilediğini vurgulayan Yeltekin, “İnşallah 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ülkemiz için çok güzel geçer. Bu sene artık bütün çocuklar iyi olsun, mutlu olsun istiyoruz. Televizyonda haber seyrederken içimiz kan ağlıyor. Dünyanın bir tarafında çocuklar mutlu mesut yaşarken, diğer tarafında gözyaşı dinmiyor. Böyle bir durumda bizim de çok rahat olmamız beklenemez. Hiçbir şey yapamasak bile üzülmemiz ve dua etmemiz gerekiyor” dedi.