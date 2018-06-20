İhlas Kolejinde masal sergisi

Okudukları masallardan edindikleri deneyimlerle yazdıkları masalları kitap haline getiren küçük yazarlar kitapları için imza günü de düzenledi. Öğrencilerin masallarının tanıtıldığı günde yine öğrenciler tarafından yapılan resimler ve el yapımı ürünler de sergilendi.

Öğrencilerini artık küçük birer yazar olarak gördüğünü söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında verdikleri derslerle öğrencilerinin hayal dünyasını genişlettiklerini ve yeni hayaller kurmalarına imkan tanıdıklarını belirtti. "Artık küçük bir yazar diyeceğimiz öğrencilerimiz aldıkları masal yazarlığı eğitimiyle de okudukları her kitaba bir yazar gözü ile bakıyor" diyen Yeltekin, gerek yazarlık gerekse el sanatları açısından öğrencilere kendilerini ifade etmeleri için mutlaka fırsat verilmesi gerektiğini vurguladı.