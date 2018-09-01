İhlas Koleji’nde Mesleki Gelişim Programı sona erdi

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde konusunda uzman isimlerin konuşmacı olarak katıldığı seminerler üç gün sürdü.

Programın son gününde açılışı İhlas Koleji öğretmenleri kendilerinde iz bırakan anılarını anlatarak yaptılar.

İkinci oturumda ise Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, “Sınıf yönetimi, Disiplin ve Öğretmen Liderliği” konulu seminerini gerçekleştirdi. Öğretmenlerin de katılımıyla keyifli ve interaktif geçen seminerde Prof. Dr. Cemaloğlu lider öğretmenin vasıflarını anlattı. Nitelikli öğrenciyle çalışmanın ve onu başarıya taşımanın kolay olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cemaloğlu, öğrenmede ya da davranışlarında sıkıntı olan bir öğrenciyi başarıya götürmenin lider öğretmenin vazifesi olduğunu ifade etti.

Sınıf içinde uygulanabilecek ders anlatım biçimlerine de değinen Prof. Cemaloğlu bu biçimleri öğretmenlerle birlikte yaptığı pratik çalışmalarla gösterdi.

Seminer programının öğleden sonraki bölümünde ise belirlenen gruplara farklı eğitimler düzenlendi. Bu bölüme de katılan Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, İhlas Koleji idarecilerine ve yöneticilerine “Etkili Yöneticilik” adıyla bir eğitim verdi. Okul öncesi öğretmenleri için Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE bölümünden İrem Savcı, “Okul Öncesi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” konulu seminerini düzenlerken, İhlas Koleji rehberlik birimi öğretmenlerinden Arzu Akkaş da “Her Çocuk Aynı Öğrenemez” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

İMGEP’in son seminerini ise Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Hilmi Eren “Eğitimde rehberlik” adını verdiği sunumuyla yaptı.

İMGEP’i değerlendiren İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, öğretmen gelişim programlarına çok önem verdiklerini ifade ederek çok faydalı bir seminer dönemini geride bıraktıklarını söyledi. Eğitim dünyasının önemli isimlerini okullarında ağırladıklarını ifade eden Yeltekin, İMGEP’e katılan tüm konuşmacılara teşekkür etti.