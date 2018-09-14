İhlas Kolejinde uyum haftası heyecanı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri uyum haftası programı kapsamında öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ilk kez buluştular. Anne babalar da bu güzel günde çocuklarını yalnız bırakmadılar. Düzenlenen aktivitelerin yanı sıra okuldaki ilk günlerini geçiren öğrenciler için pastalar kesildi. Velilerin de katılımıyla yapılan etkinliklerde çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Ayrıca uyum haftası programı kapsamında İhlas Koleji rehberlik servisleri tarafından veliler için seminerler düzenlendi. Seminerlerde veliler çocukların gelişim dönemleri, okul yaşantısı gibi konularda bilgiler aldılar. Seminerler sonunda velilere sertifika verildi.

“Aramıza yeni katılan yavrularımız artık bizlere emanet”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, uyum haftası dolayısıyla okula başlayan minik öğrencilere başarılar diledi. Minik öğrencilerin eğitim hayatlarındaki en önemli basamağa adım attıklarını vurgulayan Yeltekin, “Öncelikle velilerimize İhlas Kolejini tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Minik yavrularımız artık bizlere emanetler. Onların eğitim hayatlarına en iyi şekilde başlamaları için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Öğretmenlerimizle birlikte onların başarılı olması için çok çalışacağız” dedi.