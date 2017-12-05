İhlas Koleji’nden anlamlı etkinlik

Beden eğitimi derslerinde yapılan etkinliklerde öğrencilerin engelli insanların bedensel zorluklarına rağmen spor yapmak için göstermiş oldukları çabayı ve özveriyi anlamaları hedeflendi. Öğrenciler bu hedef doğrultusunda gözlerini bağlayarak futbol maçı yaptılar, yere oturarak voleybol oynadılar. Her iki spor dalında yapılan mücadelelerde de öğrenciler yaşadıkları zorluklarla engelliler için sporun ne kadar değerli olduğuna yakından şahit oldular.

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, engellilere karşı farkındalık kazandırmak adına önemli bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. “Yapmış olduğumuz spor müsabakalarının sonunda öğrencilerimiz çok zor oldu, gerçekten çok özveri gerekiyor gibi ifadeler kullandılar” diyen Okur, bu sözlerin neticesinde amaçlarına ulaştıklarını söyledi.

“Öğrencilerimizin engelli insanların yaşamlarındaki zorlukları anlamaları ve onlara karşı daha duyarlı olmaları açısından böyle etkinliklerin düzenlenmesini çocuklarımız açısından oldukça önemli buluyorum” diyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, bu farkındalığa çocuk yaşlarda sahip olan bireylerin gelecekte yönetici ya da idareci olduklarında engellilerin hayatını rahatlatacak kararları daha kolay alacaklarını vurguladı.