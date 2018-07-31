Başarılı öğrenci Mustafa Emir Gazioğlu, hedefinin Tıp Fakültesi’nde okumak olduğunu söyledi.

“Hedefim Tıp Fakültesi’nde okumak”

Türkiye birincisi Gazioğlu, “Hedefime ulaşmak için çok çalıştım. Çok çalışmanın yanı sıra düzenli ve disiplinli çalışmak da çok önemli. Hedefim vatanıma milletime faydalı bir doktor olabilmek” dedi. Gazioğlu, tercih için gönlündeki bölümün Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi olduğunu açıkladı.

’’Mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım’’

İhlas Koleji’nden 99,19 diploma notuyla mezun olan başarılı öğrenci Mustafa Emir Gazioğlu, sınavlara çok iyi hazırlandığını ve bu sonucu beklediğini söyledi. Öğretmenlerinin kendisine en iyi şekilde destek olduğunu ifade eden Gazioğlu, “Öğretmenlerimizin üzerimizdeki emekleri çok büyük. Sınav sonuçları açıklandığında mutluluğumu ilk önce ailem ve öğretmenlerimle paylaştım. Hedefime ulaşmak için çok çalıştım” dedi.

“Zorlu ve yorucu dönemin ardından sınava girdiler”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin Türkiye birincisi olan Emir Gazioğlu ile gurur duyduklarını söyledi. İhlas Koleji olarak üniversite sınavına hazırlanan tüm öğrencilerle yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerinin altını çizen Yeltekin, “12’inci sınıf öğrencilerimiz Haziran ayına kadar hazırlamış olduğumuz çalışma programlarıyla sınavlara hazırlandılar. Şehir dışında gerçekleştirdiğimiz sınav kamplarımız, akşam ders atölyelerimiz, bire bir çalışmalarımız ile gerçekten yorucu ve zorlu bir dönemin ardından sınavlara girdiler. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimize üniversite hayatında başarılar diliyorum. Bu vesileyle hem öğrencimizi hem de öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

“Okulda uygulanan programa uyarak çalıştı ve başarılı oldu”

Başarının öğrenci ve öğretmenlerin büyük emek ve gayretleriyle elde edildiğini belirten Özel Bahçelievler İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Murat Demir ise “Öğrencimiz sadece bizim okulda uyguladığımız programa uyarak hazırlandı. Başka bir yerden özel ders ya da başka destek almadı. Çalışmalarımız sabah 8’den akşam 10’a kadar devam etti. Gazioğlu haricinde İhlas Eğitim Kurumları’ndan Türkiye 12’incisi, 20’incisi ve 41’incisi de çıktı” diye konuştu.