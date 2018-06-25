İhlas Kolejinin Tyt-Ayt provası gerçeğini aratmadı

Hazırlıklar kapsamında her iki kampüsteki öğrenciler için gerçeğini aratmayan TYT-AYT sınavları düzenlendi.

Özel bir üniversitenin merkez kampüsünün ev sahipliğini yaptığı sınava öğrenciler İhlas Koleji tarafından kendilerine verilen sınav giriş belgesi ile katıldılar. Gerçek sınavdan farksız olarak sınava girişte öğrencilerin üstleri arandı ve üzerlerindeki sınava sokulması yasak olan tüm eşyalar alındı.

Öğrenciler sınav giriş belgesinde yer alan oturma düzenine göre yerlerini alırken kendilerine kalem, kalemtıraş ve silgileri dağıtıldı. Sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından öğrencilere sınav kitapçıkları verildi. Gözetmelerin eşliğinde başlayan sınavda öğrenciler 135 dakika ter döktüler.

ÖSYM tarafından 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlarla birebir aynı olacak şekilde düzenlenen İhlas Koleji TYT-AYT sınavlarında öğrenciler önemli tecrübeler edindiler.

Sınava katılan öğrencilerinden Emir Kaya, yapılan uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi. “Böyle bir uygulama yaparak bizleri gerçek sınav için mükemmel bir şekilde hazırlayan okulumuza teşekkür ederim.” diyen Kaya, sınavlara katılacak tüm arkadaşlarıyla birlikte iyi sonuçlar alarak kendilerine emek veren herkesi mutlu etmek istediklerini ifade etti.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, düzenlenen hazırlık sınavının öğrenciler açısından farklı bir tecrübe olduğunu vurguladı. “Yıl boyunca okullarımızda sayısız denemeler gerçekleştirdik. Ancak gerçek sınav atmosferinin yaşanması adına böyle bir uygulamaya gittik. Onlar için harika bir deneyim olduğunu düşünüyorum.” diyen Yeltekin, son olarak sınavın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.