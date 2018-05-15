Proje kapsamında köy okullarını ziyaret edip ziyaret ettikleri okullardaki öğrencilerle gün boyu etkinlik yapan kulüp gönüllüleri Cem Çelebioğlu İlkokulu ve Ortaokulu’nda da “Göremediğimiz Canavarlar”, “Minik Sanat”, “Origami”, “Hands Together”, “Bilim”, “Minik Bilim”, “Çocuk Edebiyatı” gibi etkinlikler yaparak hem kardeşleriyle güzel bir gün geçirdiler hem de onların ufuklarını açtılar. Ayrıca kulüp gönüllüleri okulun kütüphanesine hediye etmek maksadıyla götürdükleri 1000 adet ilk ve ortaokul seviyesindeki kitabı da okulun kütüphanesine yerleştirdiler.

Gün sonunda gönüllüler her öğrenci için hazırladıkları hediye paketlerini verdiler ve yöresel oyunlar oynayıp halay çektiler.

Umut Ağacı Kulüp Başkanı Miray Temur yaptığı açıklamada, “Bizim bu kulüpteki ilk hedefimiz maddî yardımdan ziyade buradaki kardeşlerimizle paylaşımda bulunup onların uzakta da olsa onlar için bir şeyler yapmaya hazır ağabey ve ablalarının olduğunu göstermektir. Burada doktor olmak isteyen bir öğrenci gün sonunda biz ayrıldıktan sonra beyin cerrahı ya da çocuk doktoru olmak istiyorum derse biz kendimizi hedefe ulaşmış sayıyoruz” dedi.

İhlas Eğitim Kurumlarının “Eğitim gönüllere dokunmaktır” düsturuyla kurulduğunu belirten İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “İhlas Eğitim Kurumlarının amacı iyi insan yetiştirmektir. Bunu da gerek değerler eğitimi çalışmalarımız gerekse sosyal sorumluluk projelerimiz ile sağlıyoruz. İhlas Eğitim Kurumlarının sosyal sorumluluk projeleri farklı alanlarda düzenlenmeye devam edecektir” dedi.