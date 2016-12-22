İhlas Matbaacılık’a kalite ödülü

Bu yıl 5’inci defa düzenlenen Uluslararası Kalite Zirvesi, 16-18 Aralık tarihlerinde Rusya’nın St. Petersburg kentinde yapıldı. Zirvede, İhlas Matbaacılık kalite ödülüne layık görüldü.

Zirve kapsamında verilen ’World Quality Award Ödülleri’ de sahiplerini buldu. Zirvede İhlas Matbaacılık ’Kalite Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü İhlas Matbaacılık Genel Müdürü Kadri Yeltekin aldı. Sunuculuğunu oyuncu Metin Yıldız’ın yaptığı programda Lobin World Türkiye Başkanı Fahri Ustaoğlu, zirveye katılan Rus iş adamlarına yönelik konuşmasında, "Bu yıl zirvenin Rusya’da yapılmasının sebebi, Türkiye-Rusya ilişkilerinin ticari anlamda gelişmesine destek vermektir. Arabulucu olarak, hedeflenen 1 milyar dolar ticaret hacmini geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.