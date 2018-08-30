İhlas Mesleki Gelişim Programı tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsünde yapılan seminerlerin ilk bölümünde Gökhan Ergür, Fatih Abadi ve Ayşegül Dede, öğleden sonraki kısımda ise Doç. Dr. Fatih Çetinkaya ve Prof. Dr. Selçuk Özdemir idareci ve öğretmenlere yönelik sunumlarda bulundular.

Günün ilk seminerinde klinik psikolog Gökhan Ergür günümüzde çocukların yaşadıkları sıkıntılara ışık tuttu. Özellikle teknolojinin çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Ergür, “Çocuklarımız nasıl etkileniyor bu durumdan? Anne babalarının sayesinde. Youtube’da sıradan bir çocuk videosu 566 milyon izlenme oranını yakalamış. Çocukların bunu izlemesine kim izin veriyor? Anne babası. Çocuk ağlamasın diye telefonu eline tutuşturuyoruz. Yemek yemezse önüne tablet koyuyoruz. Bu durum ilerleyen zamanlarda ailelerin başını ağrıtıyor” dedi.

Kontrolsüz bilgisayar ve internet kullanımının anne babaların başındaki en büyük sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Ergür, çocukların internet dünyasında kötü örneklerle baş başa kaldığını ifade etti.

Çocuklarda yaşanan ergenlik sıkıntılarına ve bunun okula yansımalarını anlatan Ergür, öğretmenlere bu durumdaki çocuklara yaklaşım metotları konusunda bilgiler verdi.

Ergür’den sonra sunumunu gerçekleştiren Fatih Abadi sahnede sunum teknikleri konusunda eğitim verdi. Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı olan Abadi, verdiği eğitimde öğretmenlerle uygulamalı çalışmalar yaptı.

Eş zamanlı olarak okul öncesi öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine sunum yapan eğitimci Ayşegül Dede ise, masalın eğitimdeki yerini ve kullanma şekillerini anlattı.

Programın öğleden sonraki seansına katılan Doç. Dr. Fatih Çetinkaya da “Kitap ama hangi kitap?” konulu konuşmasında çocuk kitaplarının kullanımına dikkat çekti. Okullarda kullanılacak resimli çocuk kitaplarının seçilmesinde özen gösterilmesi gerektiğine vurgu yapan Çetinkaya, “Bu konuda öğretmenlerimiz birinci sorumlulardır. Mutlaka bu kitapları önce siz okuyun” dedi.

Özdemir: “Çocuklarımız ellerindeki bilgisayarla faydalı işler yapmalılar”

İkinci gün seminerlerinin son konuşmacısı olan Prof. Dr. Selçuk Özdemir, bilişim ve kodlamanın dünya üzerindeki gelişimini ve insan hayatına etkilerini anlattı. İhlas Koleji okullarında yer alan kodlama derslerine vurgu yapan Özdemir, “Bugün teknoloji dünyasının en tepesinde yer alan isimler bu işlere sekiz dokuz yaşlarında bilgisayarlara emir verebildiklerini öğrendiklerinde başladılar. Hiçbiri bahsettiğimiz işlere üniversitede başlamadılar. Biz de çocuklarımızın eline vermiş olduğumuz bilgisayarla faydalı işler yapmayı öğretebilirsek bilgisayar ve teknoloji sıkıntı olmaktan çıkar onların geleceği için önemli bir başlangıç olur” dedi. Endüstri 4.0 hakkında da dikkat çekici bir tespitte bulunan Özdemir, “Endüstri 4.0 teknoloji için mükemmel. Ancak bu gelişim gelecek yıllarda daha çok insanın işsiz kalmasına ya da iş bulamamasına yol açacak” dedi.