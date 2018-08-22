Hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer, etleri fakir, yoksul ve yetimlere ulaştırdıklarını kaydetti.

İhlas Vakfı, bu yıl da başta Türkiye olmak üzere Somali, Sudan, Çad, Afganistan ve Gazze’de kurban organizasyonları düzenledi. Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdikleri kurban kesim ve dağıtım organizasyonları hakkında İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın yazılı açıklama yaptı.

Başkan Akalın, hayırseverlerin bağışladığı kurban vekaletlerini yurt içinde 32 merkez ve Afyon’da yurt dışında ise Somali, Sudan, Çad, Afganistan ve Gazze’de keserek ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüklerini ve on binlerce garibin dualarını aldıklarını söyledi.

“Dini vecibelere uygun kesimler yaptık”

Akalın, kurbanın bir ibadet olduğunu ve çok hassasiyet gerektirdiğini vurgulayarak, güvenerek kurban vekaletlerini vakfımıza bağışlayan hayırseverlerin Kurbanlarının bağışlama anından, alım ve kesilmesi anına kadar bütün süreçlerde dini vecibelere hassasiyetle uyarak kurbanları kestiklerini önemle belirtti.

Kesimlerden elde edilen etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Hayırseverlerin 44 yıldan beri gönül rahatlığı ile İhlas Vakfına bağışladıkları kurbanları yurt içinde yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kestiklerini ve yurtlarda barınan öğrencilere sarf edileceğini aktaran Akalın, yurtdışında Somali, Sudan, Çad, Gazze ve Afganistan’daki kesimlerden elde edilen etlerin fakir, yoksul ve yetimlere ulaştırdıklarını kaydetti.

Kamu yararına çalışan vakıfız

Akalın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile İhlas Vakfına ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü verildiğini ve bu statü çerçevesinde ülkemize, milletimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hayırlı hizmetler sunmaya çalıştıklarını, yurt dışındaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de hayırseverlerle birlikte sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı.