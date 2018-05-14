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14 Mayıs 2018 16:14

İhlâs Vakfı hayırseverlerin Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır birçok hizmete imza atan İhlâs Vakfı, hayırseverlerin Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

İhlâs Vakfı hayırseverlerin Ramazan yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

14 Mayıs 2018 16:14

Vakıf, bu sene yurtiçi iftar bedelini 12 TL, yurtdışı İftar bedelini ise 6 TL olarak belirledi.



Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve kurulduğu 1975 yılından bu güne yaptığı hizmetlerin karşılığında Bakanlar Kurulunun ‘Kamu Yararına Çalışan Vakıf Statüsü verdiği’ İhlâs Vakfı Ramazan’da, Türkiye genelinde bulunan yurtları ve yurt dışındaki yurtlarında her gün dört bin civarında öğrenciye hayırseverlerin destekleri ile iftar sofraları kuracak.


İhlâs Vakfı bu sene yurtiçi iftar bedelini 12 TL, yurtdışı İftar bedelini 6 TL olarak belirledi. Vakıf ayrıca, Afrika’da; Somali, Sudan ve Afganistan’da ihtiyaç sahibi, fakir, muhtaç, yetim ve öğrencilere hayırseverlerin yardımlarını ulaştırarak iftar sofralarında binlerce kişiye oruç açtıracak.




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