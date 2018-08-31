Yurt içi ve yurt dışında 44 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ’Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlâs Vakfı’na ait yurtlarda 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi öğrenci kayıtları başladı. Vakıf, yurtlarına kayıt yaptıracak olan öğrencilere devletten alınan destek ile 9 ay boyunca 330 TL’si beslenme ve 240 TL’si barınma olmak üzere toplamda 570 TL yardımda bulunacak. Söz konusu meblağ yurt ücretinden düşülerek öğrencilere büyük avantajlar sağlanmış olacak.

“Kamu yararına çalışan vakıf statüsü kazanmak çok önemli bir mesaj ve meseledir”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İhlâs Vakfı’nın kamu yararı statüsüne sahip bir vakıf olduğuna vurgu yaparak, “İhlâs Vakfı 1975 yılında idealist arkadaşlar tarafından ve merhum Enver Ören Ağabeyimizin başkanlığında kurulmuş bir vakıftır. İhlâs Vakfı kurulduğu günden itibaren ağırlıklı olarak üniversite gençlerine hizmet ve yardım yapmak, beslenme, iaşe ve ibate dediğimiz hususlarda destek ve yardımcı olmaktadır. Nitekim bu faaliyetinin devletimiz tarafından da izlendiğini biz biliyorduk; vakfımıza vergi muafiyeti ve Cumhurbaşkanımızın tasdikiyle de kamu yararına vakıf statüsü verildi. Dolayısıyla bu statüyü kazanmak demek çok önemli bir mesaj ve meseledir” diye konuştu.

“Öğrenciler kendilerini yurdun bir parçası olarak görmektedirler”

Başkan Ahmet Tuncer Akalın, İhlâs Vakfı yurtlarında kalan öğrencilerden çok olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, vakfın öğrencilere sağladığı avantajlardan bahsetti. Akalın, şu ifadeleri kullandı:

“Buradaki kardeşlik, arkadaşlık ve insanların birbirlerine olan münasebetleri çok insancıl, çağdaş düzeyde ve özlenir bir vaziyettedir. Şunu da belirterek söyleyebilirim; yurtlarımızdan mezun olan gençlerin hepsi bilahare gelip bizleri bulmakta, tekrar yurtlarıyla iletişim kurmakta ve kendilerini yurdun bir parçası olarak görmektedirler. Yurtlarımızda, seminerler; konferanslar, tarih ve kültür gezileri, sosyal alandaki bir takım çalışmalar genel olarak bütün talebelerimiz tarafından beğenilmekte ve hatta onların istekleri doğrultusunda biz bu programları tadil, takviye ve değişiklik de yapabilmekteyiz.”

“İhlâs Vakfı yurtlarına kayıt yaptıracak öğrenciler devlet desteği alacak”

İhlâs Vakfı’nın devletten alınan destek ile 9 ay boyunca 330 TL’si beslenme ve 240 TL’si barınma olmak üzere toplamda 570 TL yardımda bulunacağını kaydeden İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, “Vakfımızın kamu yararı statüsüne sahip vakıf olması sebebiyle biz devletten talebelerimize yansıtabileceğimiz yüzde yüz oranında bir yardım almaktayız. Eğitim süresi boyunca yani 9 aylık bir sürede devletten karşılıksız olarak bizim yurtlarımızda kalacak olan gençler için 570 liralık bir yardım, destek almış oluyoruz. Bunu otomatik olarak talebelerimize yansıttığımız için onların harcama paylarını kendi ölçüleri nispetinde azaltmış oluyoruz” açıklamasında bulundu.