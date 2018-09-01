Yurt içi ve yurt dışında 44 yıldır yaptığı birçok hizmetin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile ’Kamu Yararına Çalışan Vakıf’ statüsü kazanan İhlâs Vakfı’na ait yurtlarda kalıp mezun olduktan sonra istihdam oluşturan iş adamları ile üniversite eğitimi almakta olan yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlanan ‘buluşma toplantısı’ İhlâs Vakfı’nın İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İhlâs Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İhlâs Vakfı’nın yurtiçi ve yurtdışında 44 yıldan beri gerçekleştirdiği hizmetlerden kısaca behsederek mezunlara verdikleri önemin altını çizdi. Başkan Akalın, buluşmadaki amacın İhlâs Vakfı yurtlarından mezun olup, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında iş hayatına atılan mezunlar ile biraraya gelerek tanışıp kaynaşmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Akalın ayrıca, yapılan hizmetlerin her ülkeye götürülmesi ve büyütülmesi noktasında çok çalışacaklarını ve işbirliklerini geliştireceklerini kaydetti.

Daha sonra söz alan İhlâs Vakfı Türk Dünyası Koordinatörü Numan Aydoğan Ünal da, Türk Dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Ünal, “Bugün Türk nüfusu 250 milyondur. İnşallah bu nüfus bir milyarı bulunca Türkler tekrar dünya hakimiyeti kuracaklar ve adeletle hükmedecekler” dedi.

Mezun iş adamları da biraraya gelmekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, İhlâs Vakfı hizmetlerinin kendi ülkelerinde artarak devam etmesi için çok çalışacaklarını ifade ettiler. Mezunlar düzenlenen buluşma toplantısının ardından İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Eyüp Sultan, Fatih Sultan Mehmet Han ve Yavuz Sultan Selim Han’ın kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler ve bir sonraki toplantıda buluşmak üzere vedalaştılar.