İhlas Vakfından Türkiye’nin geleceği gençlere destek

Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır birçok hizmete imza atan İhlas Vakfının iş hayatına atılacak olan öğrenciler için her sene geleneksel olarak düzenlediği İş Hayatına Hazırlık Seminerleri, İstanbul Bahçelievler’de bulunan İhlas Vakfı Genel Merkezinde başladı. Alanında uzman iş adamı ve akademisyenlerin bilgi ve birikimlerinin paylaşılacağı seminerin açılış konuşmasını yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, İhlas Vakfının hizmetlerinden bahsederek, mezunlara verdikleri önemin altını çizdi.

Akabinde söz alan İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık ise İhlas Vakfının misyonunu gençlere aktardı.

İhlas Vakfı yurtlarından mezun olan birçok öğrencinin katıldığı seminerlerde Prof. Dr. Resul İzmirli “Yönetim”, Mehmet Emin Öztürk “Takım Ruhu ve Takım Çalışması”, Emre Yener "İş Hayatında Sosyal Medya ve Güvenli İnternet Kullanımı”, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı “Kitap Okumanın Önemi”, Onur Yalçınkaya “İş Hayatında İletişim ve Networking”, Muzaffer Kaya “Mülakat Teknikleri ve İş Arama İpuçları”, Murat Delip “Özgeçmiş ve Kişisel Swot Analizi Oluşturma”, Hidayet Şişman “İş Hayatında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” konulu seminerler verecek. Seminerlere katılan mezunlar, şirket gezilerinin yanı sıra İstanbul Boğazı ve Topkapı Sarayı’nı da ziyaret edecekler.