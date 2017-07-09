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09 Temmuz 2017 12:19

İhlas Vakfı’ndan Türkiye’nin geleceğine destek

İhlas Vakfı tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ‘İş Hayatına Hazırlık Seminerleri’ gerçekleştirilen sertifika töreniyle sona erdi.

İhlas Vakfı’ndan Türkiye’nin geleceğine destek

09 Temmuz 2017 12:19


Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır birçok hizmete imza atan İhlas Vakfı’nın, iş hayatına atılacak olan öğrenciler için her sene geleneksel olarak düzenlediği İş Hayatına Hazırlık Seminerleri düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi.


Bir hafta süresince alanında uzman işadamları ve akademisyenler iş hayatıyla ilgili önemli bilgi ve tecrübelerini aktararak; özgeçmiş hazırlama, insan ilişkileri, yönetimsel beceriler, misyon ve vizyon oluşturma, mülakat teknikleri, sosyal medya ve internet teknolojileri gibi bir çok konuda eğitimler verdiler. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen kursiyerler İstanbul’da kaldıkları süre içerisinde çeşitli şirketlere de ziyaretlerde bulundular. Katılımcılar bir haftalık süreçte İstanbul’un tarihi ve turistik merkezlerini gezme fırsatı da buldular.



“İş hayatında rakiplerinin bir adım önünde olacaklar”


İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Mehmet Okyay, bir haftalık sürenin gençler açısından son derece faydalı ve üretken geçtiğine vurgu yaparak, “Gençlerimiz okullarından mezun olduktan sonra atılacakları iş hayatıyla ilgili olarak kafalarındaki soru işaretlerinin cevaplarını seminerlerimizde buldular. Kendilerine de söylediğim gibi iş hayatındaki rakiplerinin birkaç adım önüne geçtiler. Burada öğrendiklerini iş hayatına atıldıklarında uyguladıkları takdirde çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu vesileyle de kendilerine başarılar diliyorum” dedi.




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