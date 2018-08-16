Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 10:34

İhlaslı Kareteciler Milli Takım’a çağrıldı

İhlas Koleji Karate Spor Kulübü sporcuları Elif Şişmanoğlu ve Ceyhun İlgün, Ordu’da düzenlenecek olan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası için Milli Takım’a davet edildi.

İhlaslı Kareteciler Milli Takım’a çağrıldı

16 Ağustos 2018 10:34


Fatsa 75. Yıl Spor Salonu’nda 31 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona için açıklanan milli takım kadrosuna davet edilen Elif Şişmanoğlu ve Ceyhun İlgün, minik yıldızlar kategorisinde mücadele edecek.


Her iki sporcusunun da gelecek vadeden karateciler olduğuna dikkat çeken İhlas Koleji Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda, şampiyona öncesi kendilerine başarılar diledi. Kulüp olarak başarılarla dolu bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Usda, “İki sporcumuzu milli takıma göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kulübümüzde bu seviyeye erişecek başka gençlerimiz de var. Zamanı geldiğinde onları da milli takımda göreceğiz.” dedi.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, değerli bir antrenöre ve sporcu grubuna sahip olduklarını ifade ederek milli takıma seçilen minik karatecileri tebrik etti.


Bu yıl hem akademik hem de sportif olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini söyleyen Yeltekin, “Sporcularımızın yanı sıra akademik alanda da bu yıl üstün başarılar elde ettik. Okulumuz öğrencisi Mustafa Emir Gazioğlu YKS Türkiye birinciliğini kazandı. Yine okulumuz öğrencilerinden Ömer Faruk Doğru Türkiye 12.’si oldu. Ayrıca İhlas Koleji olarak ilk 100’de 9, ilk 500’de 20, ilk 1000’de 29 ve ilk 5000’de 61 derece elde ettik. Başarılarımızda öğrencilerimiz için hazırlamış olduğumuz akademik çalışma atölyelerinin yanı sıra sosyal ve sportif kulüplerin de büyük payı var” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç