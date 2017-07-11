İhlas’tan Çin’le ortaklık ve stratejik iş birliği anlaşması

Hayata geçirilecek projeler için China Silk Road Group ile ortaklık anlaşması, İhlas Holding’de düzenlenen törenle imzalandı.

İhlas, geçtiğimiz Mayıs ayında Çin’de zirvesi yapılan ve dünya tarihinin en büyük yatırım hamlelerinden biri olan ‘İpek Yolu’nu canlandırma’ girişiminde Çinli ortaklarının yardımı ile aktif rol üstlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu birçok devlet başkanı ve ülke temsilcisinin katıldığı zirvede hız verilen ‘One Belt One Road’ (Bir Kuşak Bir Yol Projesi) ile Çin, 68 ülkedeki altyapı yatırımlarına 900 milyar dolarlık katkı sağlayacak. Bir süredir birlikte çalışmak için China Silk Road Group ile müzakere yürüten İhlas Holding iştiraki İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme, bu grupla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma ile, "Bir Kuşak Bir Yol Projesi" çerçevesinde Türkiye ve diğer 67 ülkede yapılacak bütün potansiyel yatırımlarda, China Silk Road Group ve İhlas Holding birlikte hareket edecek. Enerji ve altyapı yatırımları başta olmak üzere söz konusu olabilecek muhtemel projeleri bulma, geliştirme, finansman temini ve uygulama aşamalarına, China Silk Road Group ve İhlas iştirakleri danışmanlık hizmeti verecek. İhlas Holding bütün bu yatırımlarda gerek koordinasyonda, gerek yüklenici olarak aktif rol üstlenebilecek.

İlk imzalar Çin’de atıldı

İhlas’ın imza attığı dev ortaklık anlaşmasının ilk aşaması, Çin’de yapılan ‘Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ zirvesinde gerçekleşti. Mayıs ayında İhlas Holding Temsilcisi Cemil Ceyhan Aral ve China Silk Road Group Başkan Yardımcısı Chen Hong Jian ön protokolü imzaladı. Nihai anlaşma da dün İhlas Holding’de düzenlenen törende gerçekleşti. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve China Silk Road Group Başkanı Li Jin Yan, milyar dolarlık projeleri kapsayacak ortaklık anlaşmasını imzaladı. Ortaklığın yönetim kurulunda, İhlas Holding temsilcileri olarak Cemil Ceyhan Aral ve Bekir Eren yer alacak. China Silk Road Group Başkanı Li Jin Yan ile Başkan Yardımcısı Chen Hong Jian ve Chen Wan Ying de yönetim kurulunda bulunacak.

Ören: “Dönüm noktası”

Törende konuşan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, "Bizim için bu adımlar bir dönüm noktası. 3-4 senedir Türkiye’de grubumuz birçok alanda başarılı adımlar attı. Kendini yeniledi, güçlendi. Bugünden sonrası inşallah bizim için, Türkiye ve Türkiye sınırları dışında büyüyecek adımların başlangıcı olacak" dedi. Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiler açısından, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Pekin’de katıldığı zirvenin meyvelerinin bugün toplanmaya başladığını belirten Ahmet Mücahid Ören, şöyle devam etti: Yüzde 50-yüzde 50 ortaklık kurduğumuz bu şirket, Çin devleti tarafından, İpek Yolu atılımı için görevlendirilmiş bir şirkettir. Çinli firmaların finansları çok, uzmanlık sahalarında dünyanın en büyüğü olmuşlar. Ama sürekli ya engelle karşılaşıyorlar ya da o ilişkileri bir noktaya getirmekte zorlanıyorlar. Bizim gibi kuruluşlara ihtiyaçları var bu tür dev firmaların. Çin devleti şirketlerinin veya özel şirketlerinin Türkiye’de iş yapmak istedikleri zaman uğrayacakları nokta burası olacak. Burası bir başlangıç noktası, bir giriş kapısı olacak. Hem İhlas’ın yıllardır enerji ve benzeri sektörlerde büyüme arzusunun başlangıcı olacak, hem de Çinli firmalar ve Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde, inşallah bu iş birliği çok önemli bir rol oynayacak.

Koordineli çalışma

Anlaşmanın detaylarını anlatan İhlas Holding Temsilcisi Cemil Ceyhan Aral da, "Çin, mayısta İpek Yolu Projesi için düzenlediği zirveye 55 devlet başkanını davet etti. Biz de başka bir proje takibi için oradaydık. İlk imzaları orada attık. İhlas Gayrimenkul Yatırım ve Proje Geliştirme şirketi ile China Silk Road Group ortak oldu. Bu anlaşma kapsamında; Orta Doğu’da, Orta Asya’da, Türk Cumhuriyetlerinde, Afrika’da yapılacak olan her türlü yatırım konusunda ortak iş yapılacak. Diyelim ki bir proje için bir şirket finans arıyor, onlara bildireceğiz. İnceleyecekler, ’tamam’ derlerse, o işi yapacak şirketi getirecekler, biz de İhlas Holding olarak bu işin küçük veya büyük çapta bir parçası olacağız" dedi.

İlk çalışma BOTAŞ’la başladı

Anlaşmayla birlikte İhlas Holding ve China Silk Road Group, beraber koordine edecekleri projelere hemen başladı. Bu kapsamda ilk olarak BOTAŞ’ın Marmara Ereğlisi’nde yapacağı gaz depolama işine, Petro China iştiraki Huan Qiu ile ön yeterlilik için teklif verildi. İhlas Holding’in Çinli yetkililer ve BOTAŞ ile görüşmesinin ardından, dünyanın en büyük şirketlerinden olan Petro China, gaz depolama işi için Türkiye’ye gelecek. İhlas Holding, daha önce sadece bu alanda 1,5 milyar dolarlık iş bitirmişliği bulunan Petro China’nın iştiraki Huan Qiu ile birlikte ön eleme dokümanlarını hazırlayarak BOTAŞ’a gönderdi. Bundan sonraki süreçte BOTAŞ, 14 grubun ilgi gösterdiği ihale için katılımcılardan fiyat isteyecek. Önümüzdeki dönemde ortaklık, Tuz Gölü’nde yapılacak depolama işine de girecek. Bu arada Çinliler, Kanal İstanbul’la da ilgileniyor. İhlas Holding, dev projenin detaylarını da China Silk Road Group ile paylaştı.

İhlas, Çin’de ön görüşmelerini başlattığı Petro China’ya kömürden gazlaştırma projesi için devlet ve özel sektörden saha arıyor

Kömürü de kullanacağız

İhlas Holding, Türkiye’nin en büyük ithalat kalemi olan ve cari açığın yüksek seyretmesinde başrol oynayan enerji konusunda önemli bir girişime daha başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın sıklıkla dile getirdiği "Yerli enerji için kömür rezervlerini de kullanacağız" sözünden hareketle İhlas Holding, bu alanda büyük bir yatırımın hazırlığını sürdürüyor. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cemil Ceyhan Aral, şunları anlattı: “Bu proje, kömürden gazlaştırma işi. Yine Petro China ile ve onun iştirakleri ile çalışıyoruz. Bize, ’Siz sahayı bulun, bakacağız, minerolojisi ve rezervi uygunsa varız’ dediler. Biz de şimdi yüksek rezervli kömür sahası arıyoruz. Oradan sondaj yöntemiyle gaz çıkarılacak, bu da dizele dönüştürülecek. Petro China, 1 milyar dolar bu işe para yatıracak, finansı hazır. Dünyada bu çok yaygın. Sondajla dibe iniliyor, kömürün dipte gazlaştırması yapılıyor ve bu gaz yukarı çıkarılıyor. Üstelik maden kazalarına mahal vermeden yapılıyor bu. Mesela Avustralya, bu yöntemle üretilen 103 milyar dolarlık gazı Çin’e satıyor. Türkiye gazı ithal ediyor. Biz bu projeyle Türkiye’nin cari açığını da azaltma yönünde, Sayın Bakanımızın ve bakanlık yetkililerinin direktifleri doğrultusunda katkıda bulunacağız. Bunların diğer ülkelerde üretim maliyetini biliyoruz, çok uygun, ama gazın satışı pahalı, kendi aralarında da gazı pahalıya satıyorlar. Dolayısıyla çok katmadeğerli bir proje. Firmalar da, devlet de buradan çok kazançlı çıkacak. Bakanımız Berat Albayrak Bey de bunları söylüyor sık sık”

Bu arada Çinliler, Kanal İstanbul’la da ilgileniyor. İhlas Holding, çılgın projenin detaylarını da China Silk Road Group ile paylaştı.