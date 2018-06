İhracat timleri geliyor

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile bir araya gelerek proje ve hedeflerini paylaştıklarını söyleyen Öztiryaki, “DENİB ile bir araya geldik. Proje ve hedeflerimizi paylaştık. Başta TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert olmak üzere DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve kıymetli yönetimine sıcak ilgileri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim. İş birliği içerisinde, büyük hedeflere birlikte koşacağımıza inancım tam” dedi.

Sektörlerin içine daha çok girerek, birliklerle daha yakın temas kurarak bütün sorunları tespit edip, çözümlenmesini sağlayacaklarını aktaran Öztiryaki, “Geçmiş dönem çalışmalarımızın, Türkiye ihracatının alt yapısını güçlendiren Projeler olduğunu düşünüyorum. Katma değerli ürünler üreterek dünyaya sürdürülebilir şekilde ihracat yapmak, ürünlerimizi dünyanın gelişmiş ülkelerine satmak, sanayicileri katma değer ve tasarımla buluşturmak gibi önemli projeler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii ki dünya konjonktürü paralelinde ihracatımız artarak bir yerlere ulaştı. Fakat sektörlerin içine daha çok girerek birliklerle daha yakın temas kurarak bütün sorunları tespit edip, çözümlenmesini sağlayacağız. Amacımız ihracatın önündeki engelleri kaldıracak çalışmalar yapmak. Tüm ihracatçı birlikleri ile hep beraber tartışarak, ortak akıl ile nasıl daha ileriye gideriz diye çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Seçime kadar bütün birliklere ziyarette bulunacağını söyleyen Öztiryaki, “Seçimle ilgili çeşitli illerde İhracatçı Birliği mensupları ile istişare yaparak, projelerimizi konuşuyoruz. İki dönemdir sürdürdüğüm TİM’deki görevimden dolayı iş dünyasıyla çok yakın temas halindeyim. Zaten onların talepleriyle bu yola çıktım. Temas kurduğumuz Başkan ve üyelerden pozitif bir yaklaşım görüyorum. Delegelerle görüşmelerimiz çok faydalı geçiyor. Bütün ihracatçı birliklerimiz ile TİM arasındaki ilişki trafiğini, sıkı ve sıcak hale getirmemiz lazım. Her sektör birliğinin yönetim kurulu üyeleri ile eşleştirmesini yaparak ayrıca birlikler arasında iş birliğini artıracak komiteler kurarak koordinasyonu ve ihracatı artırmalıyız. Şu ana kadar temasta bulunduğum bütün birlik kurulları ve başkanlarından pozitif geri dönüşler aldım. Seçime kadar bütün birliklere ziyaret etmiş olacağım. Herkesle fikir alışverişi yapıyoruz. Sorunları ve çözüm önerilerini dinliyoruz ve kendimize bir yol haritası çiziyoruz” diye aktardı.

Hem Türk markasının dünyada gelişmesini sağlamak hem de ihracatı arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Özrtiryaki, “Her şirketin, ürettiğinin yüzde 50’sini ihraç etmesi gerektiğini bilmesini sağlamamız lazım. Bu şekilde ülkemizin ihtiyacı olan dövizi getirerek, hem şirketlerimizin hem de ülkemizin ekonomisini güçlendirip katkı sağlamış olacağız. İhracat olgusunu yaygınlaştıracağız, KOBİ’lerin bu konuda gelişimini sağlayacağız. 71 bin ihracatçıyı artırmak için çalışacağız. Ürettiklerimizi dünyanın her yerine satabiliyoruz. Geçmiş yıllara göre çok fazla yol aldık. Bu özgüveni tekrar canlandırıp dünyanın her yerine taşımalıyız. Yeni pazarlar keşfetmemiz lazım. Gelişen pazarlarda Hindistan ve Çin pazarını göz ardı etmemeliyiz. Asya pasifik pazarında da büyümeliyiz. Ayrıca ara mamul ithalatı 172 milyar dolar, bunu azaltmakta bizim görevimiz. İthalata panzehir olmaya çalışacağız. Türkiye’de sadece sanayi alanında değil tarım alanında da katma değerli ürünler yapmalıyız. Örneğin; organik tarım alanları yaratarak katma değer sağlayabiliriz. Şu an üretilen ürünleri daha iyi ambalajlayarak daha katma değerli hale getirebiliriz.Ürünlerimizi perakende zincirlerimizle beraber dünya pazarları ile buluşturmalıyız. Türk markalarının mağazalarını açarak hem Türk markasının dünyada gelişmesini sağlamak hem de ihracatı arttırmak amacında olmalıyız” diye vurguladı.