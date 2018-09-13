İhracatta yeni rota; Filipinler

TİM tarafından bu yıl 15'inci kez düzenlenen TİM Rota Etkinliği'nde Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler pazarı ele alındı.TİM Başkanı İsmail Gülle, “Vergilerin artırılması, koruma bariyerleri ABD ve Çin arasındaki ticari savaşlar bundan sonraki süreci zor ve sıkıntılı hale getiriyor. Türkiye ise her iki tarafın da kazandığı modelle ticaret yapıyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 15'inci kez düzenlenen TİM Rota Etkinliği'nde Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler pazarı ele alındı. Açılışta bir konuşma yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, günümüzde küresel ekonomik koşulların değiştiğine dikkat çekerek, “Vergilerin artırılması, koruma bariyerleri ABD ve Çin arasındaki ticari savaşlar bundan sonraki süreci zor ve sıkıntılı hale getiriyor. Türkiye ise her iki tarafın da kazandığı modelle ticaret yapıyor” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı firmaları hedef pazarlar ile buluşturmak amacıyla arasında Filipinler'in başkenti Manila'ya gerçekleştireceği ticari ziyaret öncesinde düzenlenen TİM Rota Etkinliği'nde, tüm yönleriyle Filipinler pazarı ele alındı. Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen ve 200'ün üzerinde firma temsilcisinin katıldığı toplantının açılış sunumunu TİM Genel Sekreteri Dr. Halil Bader Arslan yaptı. Arslan, 15'incisini gerçekleştirdikleri Rota Etkinliklerinin hem firmalara hem de ülke ihracatına önemli katkı sağladığını söyledi. İhracatın firmalara yeni fırsatlar oluşturduğunu belirten Arslan, “İhracat yapan firmalardan özellikle bir ricamız var. Döviz kurlarındaki artışı fiyatları aşağı çekmek için kullanmayın” diye konuştu.

Açılışta bir konuşma yapan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye olarak daha fazla ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Günümüzde küresel ekonomik koşulların değiştiğine dikkat çeken Gülle, “Vergiler, koruma bariyerleri, ABD ve Çin arasındaki ticari savaşlar, karşılıklı vergilerin artırılması ticarette bundan sonraki süreci zor ve sıkıntılı hale getiriyor. Türkiye olarak biz ise her iki tarafın da kazandığı modelle ticaret yapıyoruz. Sadece satalım değil, iki tarafın da kazandığı model başarılı olur” dedi.

Türkiye'nin Filipinler'e 133 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bu ülkeden yapılan ithalatın ise 146 milyon dolar olduğunu ifade eden Gülle, Filipinler'in yıllık 105 milyar dolarlık ithalat yaptığı dikkate alındığında Türkiye'nin payının oldukça düşük kaldığının görüleceğini bildirdi.

"Ticaret hacmi milyar dolarlara yükseltilmeli"

TİM Başkanı Gülle sözlerini şöyle sürdürdü:“Asya'nın kalbine açılan kapı olan Filipinler'le ticaretimizi daha da artırmalıyız. Türkiye olarak bu ülkeye buğday unu, tütün, motorlu taşıtlar, ilaç gibi ürünler satıyoruz. Filipinler un ihtiyacının yüzde 36'sını Türkiye'den karşılıyor. Filipinler ve Türkiye ticaret hacmini milyar dolarlar seviyesine çıkarmalı.”

İhracatın zorlu ve meşakkatli olduğunu, ancak dünyada trilyonlarca dolarlık ticaretin yapıldığını ifade eden Gülle, doğru ürününün doğru fiyatla doğru pazarlara sunulması önemine dikkat çekti. Gülle, “Türkiye ihracat potansiyelini daha da artırmak durumunda. Teşvik ve destekleri kullanarak tek çıkış yolumuz olan ihracatı artırmak hepimizin görevi olmalı” değerlendirmesi yaptı.

"Alt yapı yatırımlarında altın çağına giriyoruz"

Filipinler Ankara Büyükelçisi H.E. Maria Rowena Mendoza Sanchez de Filipinler'in son 20 yıl içinde krizlere rağmen hızlı büyüdüğünü söyledi. Alt yapı yatırımları konusunda altın çağına girmeye hazırlandıklarını belirten Sanchez, “Yeni kara yolları ve havalimanları yapılacak. 4 ay önce Cumhurbaşkanımız Rodrigo Duterte imzaladığı anlaşma ile ülkemizde bürokrasi azaltıldı, yolsuzluğun önüne geçildi ve artık özel sektör daha da desteklenecek” şeklinde konuştu.

Filipinler'in Asya'ya açılmada önemli kapı görevi gördüğünü vurgulayan Sanchez, Türkiye ile Filipinler arasında birçok ticari fırsatlar bulunduğunu dile getirdi. Sanchez, “Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi konusunda çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca iki ülke arasında turizm, zirai ürünler, İslami finansman, otomotiv, havacılık, ilaç, bilgi teknolojileri ve tekstil sektörlerinde ilişkiler geliştirilecek. Böylece 2020 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Moderatörlüğünü TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan'ın yaptığı seminerde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Manila Önceki Ticaret Müşaviri Cezmi Beşoğul, Coface Ekonomisti Selten İyigün, Turan Manika'dan Fatih Kaya ve Ektaş Tarım'dan Burcu Tiryaki Filipinler'deki tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.