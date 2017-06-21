İhtiyaç sahibi ailelerin yüzü güldü

Her ay gerçekleştirdiği erzak yardımıyla gelir durumu düşük ailelere yıl boyunca destek veren Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştu. Bulgur, pirinç, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, makarna, ayçiçeği yağı, salça, beyaz peynir, zeytin, çay, toz şeker, un, tuz ve helva gibi temel ihtiyaç gıdalarından oluşan kumanyayı 426 haneye ulaştıran belediye, erzak yardımı dışında da yaklaşık 150 haneye her gün 4 çeşit sıcak yemek servisi yapıyor.

Bir yıl içinde 7 bin aileye kumanya yardımında bulunduklarını belirten Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Sami Ünlü, “6 ayda 3 bin 719 haneye ulaştık. Ramazan’ın gelişiyle erzak yardımına hız verdik. Gelen her başvuruyu değerlendirmeye alıp koşulları sağlayan tüm ailelere gereken desteği veriyoruz. Erzak desteğimiz sadece Ramazan ayına özel olmayıp yıl boyunca devam etmektedir. Tabii Ramazan ayında daha çok talep oluyor. Biz de yapılan her başvuruyu değerlendirip yardıma muhtaç olduğunu tespit ettiğimiz ailelerimize ulaşıyoruz” ifadelerini kullandı.