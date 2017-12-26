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26 Aralık 2017 16:05

İhtiyaç sahiplerine 3 ton hamsi dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi tarafından 2010 yılında kurulan Sosyal Market, Beyoğlu’ndaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İhtiyaç sahiplerine 3 ton hamsi dağıtıldı

26 Aralık 2017 16:05

İhtiyaç sahibi vatandaşlara ikişer kiloluk paketlerde yaklaşık 3 ton hamsi dağıtımı yapıldı.


Beyoğlu’nda dar gelirli ailelere giyimden gıdaya, temizlik malzemelerinden kırtasiye malzemelerine kadar her türlü ihtiyaçlarını gideren Sosyal Market, şimdi de yaklaşık 3 ton hamsiyi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Küçük Piyale Mahallesi’nde bulunan sosyal markete ellerindeki sosyal yardım kartlarıyla gelen dar gelirli vatandaşlar, ikişer kiloluk paketlerde dağıtılan hamsileri alarak evinin yolunu tuttu.



“1 kredin bile varsa gelip balık alabiliyorsun”


Dağıtılan hamsi paketlerinden alan bir vatandaş, “Yardımlardan faydalanıyoruz. Memnunum. Sosyal yardım kartı veriyorlar. Mesela aylık, 3 aylık, 6 aylık olarak zamanı geldiğinde gelip alışveriş yapabiliyorsun. Bir de balık sezonunda balık dağıtımı var. 1 kredin bile varsa gelip balık alabiliyorsun” dedi.



“20 liraya balık almamız mümkün değil”


Sosyal marketten her ihtiyacını karşıladığını ifade eden bir diğer vatandaş ise, “Her sene kullanıyorum. Allah bin kere razı olsun. Yoksullara, evimiz, yiyeceğimiz ve giyecek her şey açık. Belediyemize çok teşekkür ederim. Taze balık da verdiler. Etimizi de veriyorlar. Her şeyimizi alıyoruz. Bugün balık 20 lira zaten. 20 liraya almamız mümkün değil. Sağ olsun belediyemiz dağıtıyor. Çoluk çocuk duacı oluyoruz” ifadelerini kullandı.




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