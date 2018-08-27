Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da yardım merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmanın sevincini yaşadıklarını kaydeden Başkan Altunay, yardım merkezinin hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi sürdüreceğini söyledi.

Sultangazi Belediyesi’nin “Veren elle alan elin buluştuğu adres” sloganıyla hayata geçirdiği, “Elden Ele Yardım Merkezi”; hayırsever vatandaşlarla, ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmayı sürdürüyor. Elden Ele Yardım Merkezi, Kurban Bayramı’nda da yine yüzler güldürdü. Bayramların, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren mübarek günler olduğunu ifade eden Başkan Altunay, “Bir Kurban Bayramı’na daha milletimiz, hemşehrilerimiz ve İslam alemiyle birlikte erişmenin mutluluğu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. İmkansızlıklarla mücadele eden kardeşlerimize, yaşlılarımıza da her zaman olduğundan daha fazla sahip çıkmalı, onlarla dinimiz gereği kardeş olduğumuzu hatırlamalıyız" dedi.

"Hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturduk"

Kurban bayramının özünde paylaşmak olduğuna dikkat çeken Başkan Altunay,şu açıklamalarda bulundu:

"Bu bayramda da sevincimizi ve sevgimizi kardeşlerimiz, komşularımız, dostlarımız ve yakınlarımızla paylaşmalıyız. Büyüklerimizi ziyaret edip, yetim ve öksüzlerimizi gözetip gönüllerini ve dualarını almalıyız. Kurban Bayramı paylaşmaktır. Sultangazi Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Elden Ele Yardım Merkezi’nde hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturduk. Bu merkez yalnız bayramlarda değil ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım elini uzatan bir merkez konumunda. Bu merkezde binlerce çeşit ürünümüz var. Bu ürünleri bize bağışlayan üreticilerimizden müteşekkiriz. Merkezimize gıdadan, tekstil ürününe, hijyen maddesinden, birçok şeye kadar yardımlar yapılıyor."

7.600 aileye sürekli yardım

Elden Ele Yardım Merkezi’nin kurulduğu günden bu yana 7.600 aileye periyodik aralıklarla sürekli yardım yapılıyor. Yardım merkezinde ihtiyaç sahibi aileler, istedikleri ürünleri bir mağazadan alışveriş yapar gibi kredileriyle seçip alabiliyorlar. Her aile kredisi ölçüsünde giyim, mutfak araç gereçleri vb. birçok ürünü Elden Ele Yardım Merkezi’nden giderebiliyor. Yardım merkezinde mevsimlere göre yenilenen ürünlerle ihtiyaç sahibi ailelerin yüzleri gülüyor. Okulların yeni eğitim dönemlerinde ve bayram günlerinde çocuklara özel ürünler dağıtılıyor.

"Bayram coşkusunu tüm ilçe halkıyla ortak yaşıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, şehit yakınları ve gaziler ile ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ev ziyaretlerine Kurban Bayramı’nda da devam etti. Ailelerin bayramlarını kutlayan Başkan Altunay “Kurban Bayramı coşkusunu tüm ilçe halkıyla ortak yaşıyoruz. Bu özel günlerde yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz” dedi.