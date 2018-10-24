II. Abdülhamid Han'ı anlatan “Saraydan Bakmak” belgeseli Katar yolcusu

Abdülhamid'e ait fotoğraf koleksiyonunun hikâyesini anlatan “Saraydan Bakmak” (Through Ottoman Eyes) belgesel filmi 25 Ekim'de Katar'da gösterime girecek. İzleyenleri 150 yıllık tarihi yolculuğa çıkaran film, İngiltere Oxford Üniversitesi, Almanya, Amerika, İspanya ve Fransa'da yapılan galalarda, üst düzey isimlerden büyük ilgi görmüştü.

Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi'nin iş birliğiyle yapılan ve Ulu Hakan II. Abdülhamid Han'ın fotoğraf tutkusunu anlatan “Saraydan Bakmak” (Through Ottoman Eyes) isimli uzun metraj belgesel film dünyaya açıldı. Yıldız Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı galayla açılışı yapan belgesel, İngiltere Londra, Almanya Berlin, Fransa Vienne, şehirlerindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ev sahipliğinde vizyona sokuldu. Yoğun ilgi gören programda üst düzey isimler de yer aldı. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olan ünlü tarihçi İlber Ortaylı “Kültürel Miras” başlığı ile düzenlenen panelde Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden Sultan II.Abdülhamid ve dönemi ile birlikte Osmanlı-İngiltere ilişkilerini yorumladı. Seyirciyi 150 yıllık tarihi yolculuğa götüren film, daha sonra İngiltere Oxford Üniversitesi'nde gösterildi.

“İzleyenleri 150 yıl öncesine tarihi bir yolculuğa çıkarıyor”

Filmin son durağı ise Katar oldu. Katar'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin desteğiyle Dohai İslam Eserleri Müzesi'nde düzenlenecek etkinlikte film davetlilerin gösterimine sunulacak. Etkinliğe siyasetten iş dünyasına kadar Katar'ın üst düzey yetkilileri katılacak.

Danışmanlığını Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü filmin yapımcılığını Ahsen Diner, yönetmenliğini Ümran Safter yapıyor. Belgesel filmde, şehzadeliğinden itibaren fotoğrafa büyük ilgi gösteren Ulu Hakan Abdülhamid tarafından oluşturulan ve 911 albüm içinde 36 bin 585 fotoğrafın bulunduğu koleksiyonun hikâyesi anlatılıyor. İzleyiciler, yerli ve yabancı tarihçilerin röportajları eşliğinde 150 yıl öncesine tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Filmin çekimleri Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'da gerçekleştirildi.