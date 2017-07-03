İKBU, Altınbaş Üniversitesi adıyla 10. yılına girdi

10. yılına giren Altınbaş Üniversitesi (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ) , bugün Mahmutbey, Bakırköy ve Gayrettepe yerleşkelerinde Tıp, Diş, Eczacılık, Güzel Sanatlar ve Tasarım, Hukuk, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve Uygulamalı Bilimler olmak üzere sekiz fakülte, iki meslek yüksekokulu, üç enstitü ve bir sürekli eğitim merkezi ile geniş bir yelpazede öğretim hizmeti veriyor.

Şu an bünyesinde 400’ü aşkın akademisyen ve 7500’e yakın öğrenci bulunduran Üniversite, mezunlarıyla profesyonel alanda fark oluşturan, evrensel bilime değer katan ve Türkiye’nin en büyük ihtiyacı olan ileri teknolojiyi üretecek yenilikçi ve girişimci öğrencileri yetiştirip topluma kazandırmayı kendisine vizyon edindi.

ALTINBAŞ Şirketler Grubu’nun kurucusu merhum Mehmet Altınbaş’ın oğulları Ali, Vakkas, İmam, Nusret, Hüseyin ve Sofu kardeşlere vasiyeti olan "Eğitime Yatırım Yapmak " sorumluluğu ile kurulan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bundan böyle ALTINBAŞ adıyla üzerinde daha da fazla sorumluluk hissederek yola devam edecek.

52 farklı ülkeden 1000’den fazla uluslararası öğrenci ile bu yıl TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından öğretim alanında en çok hizmet yatırımı yapan 3. üniversite olarak seçilen Altınbaş Üniversitesi’nin bir diğer hedefi de Türkiye ile Dünya gençliğini birbirine yaklaştırırken; ülkemizi seven ve çok iyi tanıyan gönül elçilerimiz ile geleceğe ve barışa yatırım yapmak.

Öğrencilerinin üniversitede okurken de mezun olduklarında da bu büyük grubun bir parçası olduklarını gerek staj gerek iş imkanlarıyla hissetmelerini sağlayan Altınbaş Üniversitesi artık yeni adıyla da bunu tescillemiş oldu.