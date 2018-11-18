İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki bakan İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe çıkarak vatandaşlarla sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıkarak vatandaşlarla sohbet etti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstiklal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapan Bakan Varank ve Bakan Selçuk vatandaşlarla sohbet etti. Bakanlar yürüyüş sırasında nostaljik tramvayla yolculuk yapanları selamlarken, bakanları karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kestaneciden kestane alarak yürüyüşlerine devam eden bakanların, yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.