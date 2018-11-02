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İki başkan derbiyi yan yana takip etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk Telekom Stadyumu’ndaki derbiyi beraber izledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk Telekom Stadyumu'ndaki derbiyi beraber izledi.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yöneticilerden örnek davranış geldi. İki takımın başkanı derbiyi protokol tribününde yan yana izledi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gösterdiği bu davranışlarıyla spor camiasına örnek oldu.

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