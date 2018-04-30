İki hasım çetenin üyeleri adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Bakırköy’de öldürülen Kemal Sitoçi’nin katil zanlısının da bulunduğu öğrenildi.

Beyoğlu’nda bir kahvehanenin taranarak 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Nisan’da iki hasım gruba yönelik operasyon düzenlemiş, güvenlik güçlerince yapılan baskınlarda Hıdır Yıldız’ın başını çektiği suç örgütüne mensup 21 kişi ile karşı grupta Bilal Yaman’ın elebaşılığını yaptığı hasım suç örgütü üyesi 21 kişi olmak üzere toplam 42 kişi gözaltına alınmıştı.

Sitoçi cinayetiyle bağlantıları ortaya çıktı

Yakalanan şüphelilerden 38’i, iki haftalık gözaltı süresinin ardından bu sabah emniyetten adliyeye sevk edildi. Operasyonda 55 ayrı adrese yapılan baskında ele geçirilen 1 kaleşnikof uzun namlulu silah, 1 pompalı tüfek, 9 adet tabanca ve silahlara ait çeşitli çapta mermi basın mensupları ile paylaşıldı.

Savcılıkça yürütülen soruşturmada, suç örgütü üyelerine yönelik 2 ayrı ‘kasten adam öldürme’, 6 ayrı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, 20 ayrı ‘silahla yaralama’, 2 farklı ‘yağmalamaya teşebbüs’ ve ‘silah ticareti’ gibi çok sayıda suçlama yer alıyor. Zanlılara yönelik suçlamalar arasında Şubat ayında Bakırköy’de öldürülen Kemal Serdar Sitoçi’nin ölümüne ilişkin bağlantıları ortaya çıktı. İddiaya göre öldürülen Sitoçi’nin, 30 yıl önce Hıdır Yıldız’ın babasını Hollanda’da öldürdüğü, buna karşılık da organize suç örgütü elebaşı Hıdır Yıldız’ın intikam için B.Ü.’ye Kemal Serdar Sitoçi’yi öldürttüğü ileri sürüldü.