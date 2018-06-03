İki kez havadan dönen uçağa yolculardan ‘inmiyoruz’ tepkisi

Bir süre uçak içerisinde bekleyen yolcular, otele yerleştirilecekleri sözü verilmesi üzerine ikna olarak uçaktan inmeyi kabul etti.

Edinilen bilgiye göre bu sabah saat 05.55’te Libya’nın başkenti Trablus Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere 72 yolcusuyla Atatürk Havalimanı’ndan kalkan Buraq Havayolları’nın Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağı, uçağın motorunda yaşanan bir arıza nedeniyle havalandıktan yaklaşık 20 dakika geri dönmek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesinin ardından yolcular tekrar uçağa alınarak gecikmeli olarak tekrar kalkış yapıldı. Motor arızasının tekrar yaşanması pilot kalkıştan kısa süre sonra ikinci kez Havalimanına döndü.

Otel sözü verilerek ikna edildiler

İki kez havadan dönen uçağın bazı yolcuları ise duruma sinirlenerek uçaktan inmek istemedi. Kızgın yolcular, park pozisyonuna alınan uçağın çerisinde bir süre bekledi. Bunun üzerine uçağa gelen havayolu şirketi yetkilisi yolcuları ikna etmeye çalıştı. Şirket yetkilisinin otele yerleştirilecekleri sözü vermesi üzerine ikna olan yolcular uçaktan inmeyi kabul etti.

İkna edilen yolcular uçaktan indirilerek terminal binasına alındı. Buradaki pasaport işlemleri tamamlanan 72 yolcunun yanı sıra uçağın pilotları ve kabin ekipleri, otobüsle kalacakları otele götürüldü. Arızanın giderilmesi için teknik ekip çalışmalarını sürdürürken, yolcular da bir gün gecikmeli olarak ülkelerine gönderilecek.