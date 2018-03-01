Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘’İki Yaka Yarım Aşk’’ adlı kısa film gösterimi yapıldı. 1923 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Mübadele Anlaşması gereğince o dönemde yaşananların insanların yaşamlarındaki etkilerini anlatan filme, göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Büyükçekmece’de büyük ilgi gösterildi. Gösterim öncesi izleyicilere kokteyl verildi. Filmin gösterimini Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, filmin başrolünü paylaşan Selda Alkor ve Sezai Aydın ile birlikte izledi.

"Eğer mübadele olmasaydı hem Türkiye hem de Yunanistan şu anda olduğundan çok daha güçlü bir ülke olacaktı"

O günükü şartların mübadeleyi gerektirdiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Mübadele bir gerçektir. O zamana göre olması gerekiyordu. Dünya siyasi tarihinde yerini almamış iki ulus devlet doğuyor. Bir tanesinin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir tanesinin adı Yunanistan Cumhuriyeti. Bu iki ulus devletin doğmasına neden olan bir büyük savaşın sonunda mezarını, aşkını, tarlasını, ineğini burada bırakıp oraya gidenler, orada bırakıp buraya gelenler büyük bir dramın parçalarıdır. Tabi o günkü şartlarda olması gerekiyordu. Bugünkü şartlarda olmazdı. Eğer mübadele olmasaydı hem Türkiye hem de Yunanistan şu anda olduğundan çok daha güçlü bir ülke olacaktı. İkisi de hata yapmıştır’’ dedi.

“Ne zaman toprağın altındaki petrol biterse, o zaman savaş ve göç biter”

Belediye Başkanı Dr. Akgün bugün Suriye’de yaşanan durumun daha zor olduğunu ifade ederek, ‘’Şu anda Suriye halkının yaşamış olduğu göç sonu bilinmediği için bizim mübadeleden çok daha zor bir göçtür. Mübadelenin sonu biliniyor. Her iki devlet onlara karşılıklı imkan sağlamıştır. Yer vermiştir. Ege Denizi cesetlerle dolu. İşte bu göçün bir sonucudur. Daha çok devam eder. Dünya durduğu müddetçe Ortadoğu’daki savaş bitmez. Ne zaman toprağın altındaki petrol biterse, o zaman savaş ve göç biter’’ dedi.

‘Mübadil olmak zor iş’

Mübadillerin kendilerine yeniden bir dünya kurmaya çalıştıklarını belirten usta sanatçı Selda Alkor; ‘’Benim için mübadele Lozan Mübadelesi diye geçerdi. Öyle düşünürdüm. Halbuki mübadele ne kadar güç bir olaymış. Aslında ben de bir muhacirim. Ben de bir Çerkez’im. Bu acıyı yaşayan atalarımız var. Daha sonra gelip kendilerine göre ağacı tekrar ekip kök salmasını temin etmeye çalışmışlar. Çiçeklerini ekmişler belki tekrardan çiçek verir diye. Kendilerine yeni bir dünya kurmuşlar. O dünyada yeni nesiller doğmuş, büyümüş. Ama hepsinin kalbinin bir köşesinde bir özlem varmış "Ah ah bizim memleket çok güzeldi’’ diye. Bunu hep söylemişler. Kitaplarında söylemişler, hikayelerinde anlatmışlar. Velhasıl mübadil olmak zor iş’’ diye konuştu.