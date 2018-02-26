“İki Yaka Yarım Aşk” Büyükçekmece’de gösterilecek

Büyükçekmece Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde bu kez “İki Yaka Yarım Aşk” filmini izleyicilerle buluşturuyor. Selda Alkor ve Sezai Aydın gibi dev isimlerin başrolünü üstlendiği filmde, zorunlu göçün insan yaşamındaki ağır travmalara dikkat çekiyor.

Göçün oluşturduğu ağır travma

Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun senaryosunu yazdığı ve yönettiği film, küçük bir çocuğun dünyasından göçün oluşturduğu ağır travmayı anlatıyor. 1923 tarihinde Lozan’da Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan “Mübadele Sözleşmesi” sonucunda her ülkede yaşanan zorunlu göçün acılarını, insan yaşamındaki tahribatı anlatan “İki Yaka Yarım Aşk” filminde başrolleri Selda Alkor, Sezai Aydın, Deniz Doğa Tegün, Zafer Kayaokay, Aylin Kumbaracıoğlu, Yağmur Damcıoğlu, Selin Üşar ve İbrahim Raci Öksüz paylaşıyor.

Göç, yabancılık ve hasret

Senarist ve yönetmen Nurdan Tümbek Tekeoğlu, filmde küçük bir çocuğun dünyasından göçün oluşturduğu travmaya dikkat çektiğini belirterek; "Göç, göçmen, muhacir, yabancılık, hasretlik... İnsan, çocukluğunda bu kelimelerin ne anlama geldiğini pek bilemez. Büyüdükçe, kabuk bağlamış bir yaramızın kanamaya başladığını hissederiz. Üçüncü nesil biz mübadil torunları, bu duyguları en çok hissettiğimiz yaşlardayız. Yıllarca anneannemden ve annemden mübadil hikayeleri dinledim. Çok zor koşullarda hayata tutunmalarını, başka ellerde yeni bir hayat kurmalarını hep takdir etmişimdir. Yıllarca bana anlatılanları, başkalarına resimleyerek anlatma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullandı.

Alkor ve Aydın Büyükçekmece’de

Film, 28 Şubat Çarşamba akşamı saat 19:30’da Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gösterilecek. Büyükçekmece ve çevre ilçelerde çok sayıda mübadil yakınının yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda İki Yaka Yarım Aşk’ın, büyük ilgi görmesi bekleniyor. Gösterime senarist ve yönetmen Nurhan Tümbek Tekeoğlu, başrol oyuncuları Selda Alkor ve Sezai Aydın’da katılacak.