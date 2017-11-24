com’un kurucusu Mustafa Kömürcüoğlu, ikinci el vasıta alım-satım alanında araç fiyatlarını ve araç piyasasını domine ederek tüketiciyi yönlendirici konuma geldiğini söyledi.

Gayrimenkul, vasıta ve alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Beklentiyi karşılamak için e-ticaret sitelerinin arasına bir yenisi daha eklendi. Yeni kurulan ilan sitesi com’un kurucusu Mustafa Kömürcüoğlu, bağımsız araştırma şirketlerine göre, Türkiye’de gayrimenkul yatırımcısının yüzde 80’i bu tarz ilan siteleri ve uygulamalarına bakarak karar verirken, 2’nci el vasıta alım-satım alanında araç fiyatlarını ve araç piyasasını domine ederek tüketiciyi yönlendirici konuma geldiğini söyledi.

Temelinde ekonomideki döngüye katkı sağlamak amacı ile kurulan sitenin insanların almak istedikleri ve hızlı bir şekilde satmak istedikleri ilanları ücretsiz olarak yayınladıklarını belirten Kömürcüoğlu, "Türkiye’de bir çok ilan sitesinde olmasına rağmen özel veya doping adı verilen ilanlar bile ücretsiz. İlk hedefimizin insanımıza ulaşmak olduğunu bildiğimiz için ücretsiz servislerimizde faydalanarak ilancım sitesinin farklı bir sistem olduğunu ve ayrıcalıklı olduğumuzu hissetmelerini istiyoruz. Tabi burada bir eğilim yoklaması da yapıyoruz eksiklerimiz neler insanım hangi ilanlara eğilim gösteriyor, insanımız hangi ilanları yayınlıyor gibi önemli bilgileri toplayarak hedeflerimizi bu eğilime göre değiştiriyor ve geliştiriyoruz. Yapılmış bir işin aynısını yapmaktan çok farklıyı, ve farklılaşan dünyayı yakalamak en önemlisi. Biz de insanlarımız ilanlarını diledikleri gibi yayınladığı ve sattığı bir marka değeri olmayı istiyoruz" dedi.