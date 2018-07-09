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09 Temmuz 2018 12:18

İkinci el oto pazarı boş kaldı

Araç satıcıları, fiyatların artmasıyla birlikte satışların düşmesinden, müşteriler ise umdukları rakamları bulamadıklarından muzdarip durumda.

İkinci el oto pazarı boş kaldı

09 Temmuz 2018 12:18

Hal böyle olunca geniş alanda kurulan oto pazarı boş kaldı.



Yaz döneminde piyasaların olumsuz etkilenmesiyle birlikte ikinci el araba satışlarında duraksama yaşandı. İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Pazar günü kurulan oto pazarında satıcılar arabalarını satamadıklarını, müşteriler ise istedikleri rakamları görmediklerini söyledi.



Piyasada genel anlamda bir sıkıntı olduğunu belirten esnaf Serkan Arısu, “Alıcı olanlarda istedikleri arabayı arıyorlar. İstedikleri arabayı müşterilere sunmaya çalışıyoruz. Biraz zayıflık var piyasada. Zamanla açılacak diye düşünüyoruz. Fiyatlar 2 sene önceye nazaran 5, 10 bin lira daha fazla. Sıfır arabalara döviz kurlarından ötürü gelen zam, ikinci el arabaların fiyatlarına da yansıyor. İnsanlar maalesef eski fiyatları arıyor” ifadelerini kullandı.



“Müşteriler fiyatlardan memnun değil”


Oto pazarına araba almaya gelen Mehmet Taş, satıcıların fiyatları abarttıklarını bu yüzden müşterilerin istediği aracı bulamadıklarını vurguladı. Taş, “Yakıt tüketimi uygun ve biraz daha geniş bir araç arıyorum. 2 sene önce ki hareket oto pazarında yok. Şu an satamadığı için zaten satıcıda gelmiyor. Oto pazarı boş. Normal şartlarda burada sıra sıra araba olması gerekiyor. Müşteri yok bütçe olmadığı için insanlar araba alamıyor” şeklinde konuştu.



İsmini vermek istemeyen bir satıcı ise pazar fiyatları yüksek olduğunu belirterek “Satıcı olarak olan fiyat üzerinden pazarlık yapıp satmaya çalışıyoruz. Sizde görüyorsunuz oto pazarı boş zaten her yer. Hareket yok” ifadelerini kullandı.




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