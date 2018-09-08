İkitelli’de iş yerinin çatısı alev alev yandı

Yangın, Bahariye Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir iş yerinin çatı katında başladı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye olurken, yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yağmur nedeniyle oluşan yoğun trafikte ekipler olay yerine gelmede zorluk yaşadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, dumanlar çevre ilçelerden de görüldü. Olay yerine varan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken iş yerinin çatı kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.