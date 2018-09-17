İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar... Bayrampaşa'da feci kaza; 3 ağır yaralı

İstanbul (İHA) – Bayrampaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü ile beraberindeki 1'i kadın 2 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle Vatan Caddesi istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Kaza, saat 01:00 sıralarında Bayrampaşa O3 Karayolu Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayrampaşa istikametinden Vatan Caddesi istikametine gitmekte olan sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UP 7897 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu ikiye bölünen otomobil içerisindeki 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan Hatice E., Aydın D., ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ikiye bölündü

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada otomobil ikiye bölündü. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi istikameti trafiğe kapatıldı. İkiye bölünen araç olay yerine çağrılan vinç ile kaldırılırken, kaza sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol temizleme ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Temizleme çalışmaları tamamlanan yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Araç içerisinden peruk çıktı

Kaza sonrası araç içerisinde bulunan yaralılar hastaneye sevk edildikten sonra ikiye bölünen araç içerisinde bulunan peruk ve kadın ayakkabısı yol kenarına fırladı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.