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28 Haziran 2018 12:06

İKÜ 20. dönem mezunlarını uğurladı

İstanbul Kültür Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılında 20.

İKÜ 20. dönem mezunlarını uğurladı

28 Haziran 2018 12:06

dönem mezunlarını verdi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen törende mezunlar keplerini büyük bir coşkuyla attı.


İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 2017-2018 mezunlarını, düzenlediği coşkulu törenle uğurladı. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninin açılış konuşmalarını İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ve Öğrenci Konseyi Başkanı Ata Ertuğrul yaptı. 3 bin öğrencinin mezun olduğu törende, aileleri de çocuklarını yalnız bırakmadı.


“Kültür isim hakkı için mücadelemizde sona yaklaştık”


Konuşmasına tüm Kültür ailesine verdiği müjdeli bir haber ile başlayan İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, ‘Kültür’ isim hakkı için yıllardır verdikleri hukuk mücadelesinde sona yaklaştıklarını kaydetti. Dr. Günver, konuşmasına şu ifadeler ile devam etti: “Kurumsal tarihimiz için bu mezuniyet çok önemli. ‘Kültür’ isim hakkı için başlattığımız mücadelemizde bu yıl sona yaklaştık. Davamız, lehimize sonuçlandı. Bununla birlikte sevgili gençler sizler de eylem ve çabanızla önemli işler başardınız. Birçok alanda yaptığınız sosyal sorumluluk çalışmalarınız dünyadaki tüm not ortalamalarından daha yüksek. Sevgili mezunlarımızın başarılarını kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”


“Başkalarının haritalarını atın ve kendi haritalarınızı çizin”


Törende gençlere seslenen İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel ise “Gençler, üniversitemizin kapısından adımınızı attığınız andan itibaren güzel anılar biriktirdiniz. Şimdi ise yeni bir adım atma zamanı. Hiçbir şeyin sizi bu adımdan alıkoymasına izin vermeyeceksiniz. Yaşam serüveninizde başkalarının haritalarını atın ve kendi haritalarınızı çizin. Profesyonel yaşamınızda büyük başarılar elde edeceğinizi biliyorum. Nitekim aldığınız eğitimle de bunu destekleyeceksiniz. ‘Kültür’lü çağdaştır, evrenseldir, bilgi ve edep sahibidir. Ulu Önder Mustafa Kemal’in izinde geleceği kurgulayacağınızı umut ediyorum. Hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.


Keplerini coşkuyla attılar


Dereceye giren mezunlar, İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ile İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel’in elinden plaket ve hediyelerini aldılar. Mezuniyet andını hep bir ağızdan okuyan öğrenciler, büyük bir coşkuyla keplerini atarak mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar.




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