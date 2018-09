İKÜ akademik yıl açılışını gerçekleştirdi

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin yoğun bir katılımı ile üniversitenin Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun da hazır bulunduğu törenin açılış konuşmalarını İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Bahar Akıngüç Günver ve İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel yaptı. Film gösterimleri ile müzik dinletisinin ardından Üniversite Oryantasyon Programı kapsamında bu yıl üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi'nde (Kültür Noktası) uzmanlar ve mezun öğrenciler tarafından motivasyon konuşmaları gerçekleştirildi.

“Büyümeyi geride bıraktınız, şimdi olgunlaşma zamanı”

Yeni akademik yılın açılış töreninde öğrencilere seslenen İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, “Sevgili öğrencilerimiz, büyümeyi geride bıraktık. Şimdi olgunlaşma zamanı. Dünya her zaman diliminde aynıydı. Ancak yeni yolculuğunuzda sizler değişeceksiniz. Bilgiyle, eğitimle, kültürle kuşanmış zihinleriniz daha duyarlı olacak. Bilginiz arttıkça, sosyal ve ruhsal bağışıklığınızın da aynı oranda arttığını hissedeceksiniz. Artık her an her dakika çevrenizde neler olup bittiğini daha çok düşünecek, daha fazla sorgulayacaksınız. Kaybetmeye karşı tahammülünüz artarken, kazanmaya tevazu göstermeyi öğreneceksiniz. Dünyaya bilimsel bir disiplinin çerçevesinden bakacak, olayları daha farklı bir kavrayışla ele alacaksınız” dedi.

“Her türlü desteğimizle yanınızdayız”

Öğrencilere, yeni yaşamlarında her koşulda kurum olarak destek olacaklarını da dile getiren Dr. Bahar Akıngüç Günver, sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü: “Bugün itibariyle başlayan üniversite yıllarınızın değerini bilin. Artık bir mesleğiniz olacak. Yaşamınızın önemli bir bölümü netleşmeye ve şekillenmeye hazır. Okul biter, iş bulunur, para kazanılır. Mühim olan iyi bir insan olabilmektir. Seçerek, tercih ederek geldiğiniz bir yerdesiniz. Her şey hayal ettiğiniz gibi olmayabilir. Böyle noktalarda mentorluk alın, çift ana dal ve yan dal olanaklarını araştırın. Kampüsünüz için önerilerinizi dile getirin. Yeni dersler, ek eğitimler talep edin. Diplomasını yaşam boyu taşıyacağınız üniversitenizi daha iyi bir yere dönüştürmek, beraber yapabileceğimiz bir şeydir. Sizlerin geleceklerini en iyi şekilde inşa etmek için gerekli eğitimi vermekle kalmayıp, sizleri seveceğiz ve destekleyeceğiz. Yetişkin olma sürecinde her zaman sizlerin yayında olacağız.”

“Önceliğimiz kaliteli eğitim”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel ise, “Bu akademik yılda 16 bin öğrencimizle eğitim-öğretim faaliyetimizi yürüteceğiz ve üniversite olmanın gereği olarak asıl işlevlerimiz olan araştırma, bilgi üretme çalışmalarımızı hızlandırarak sürdüreceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve anayasa bağlamındaki hükümlerinde duruşumuz ve uygulamalarımız ışığında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kültür Eğitim Kurumları'nın 59 yıllık eğitim birikiminin getirdiği anlayışla 21 yılda olduğu gibi büyük bir heyecan ve ciddiyetle yapacağımız çalışmalarda kalite önceliğimiz olacaktır. Bugün bizleri onurlandıran değerli aileler; başarılı, enerji dolu ve insani değerlere sahip gençler yetiştirdiğiniz için sizleri kutluyorum. Yıllar boyu onları yetiştirmek için verdiğiniz büyük emeklerin ve fedakârlıkların olumlu sonuçlarını görüyorsunuz ve göreceksiniz. Emin olmanızı isterim ki çocuklarınız insana, emeğe değer veren ve düşünceye saygılı bir üniversitede geleceğe hazırlanacaklar. Öğrencilerimizin mesleki, sosyal ve kültürel gelişimi için İstanbul Kültür Üniversitesi ailesi olarak tüm akademik ve idari kadrolarımızla büyük bir çaba içerisinde olduğumuzu vurgulamak isterim. Sevgili öğrenciler, çağımız; bilimsel ve teknoloji gelişimlerine bağlı olarak iş ve üretim modelinin değişmesine ve farklılaşmasına açık. Bu noktada sizin de kendinizi yetiştirmeniz önem arz ediyor. Üniversitemizin sizlere sunduğu akademik, sosyal ve kültürel olanaklardan en iyi şekilde yaralanmak için çaba göstermenizi, okuyup, araştırmanızı, sürekli öğrenmenizi, eleştirmenizi ve sorgulamanızı bekliyor, hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.