İlhan Değirmenci'ye yeni görev

Almanya Hannover'de karate eğitmenliği yapan İlhan Değirmenci'ye Dünya Yakın Savunma Federasyonu Almanya ülke temsilciliği verildi.

Dünya Yakın Savunma Federasyonu yönetim kararı ile Almanya'da federasyonu daha iyi tanıtmak ve faaliyetler yapılması için yıllardır Almanya Hannover'de karate eğitmenliği ve aynı zamanda Yurtdışı Türkleri Spor Konfederasyonu başkanlığını yürüten İlhan Değirmenci'ye Dünya Yakın Savunma Federasyonu Almanya ülke temsilciliği verildi.

İlhan Değirmenci: "Öncelikle amacım Türk gençliğini bir araya toplamak"

Dünya Yakın Savunma Federasyonu'nu Almanya'ya tanıtmak için elinde geleni yapacağını belirten İlhan Değirmenci, "Türk gençliğini bir araya toplamak. Bu sistem yeni oluştuğundan gençlerin ilgisini çekecektir. Bu vesileyle gençliğimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmaya çalışacağız. Ülke çapında güvenlik güçleriyle irtibat kurup yakın savunma eğitimleri vermek, 16 eyalette eğitmenlik seminerleri düzenlemek istiyoruz. Dünya Yakın Savunma Federasyonu, Türkiye'de kuruldu ve sistemin kurucusu Grand Master 10. Duan İbrahim Aktürk. Bir Türk olması bizleri Almanya'da mutlu etti. Bu nedenle tüm arkadaşlarımızla birlikte bu sistemi sadece Almanya'da değil diğer ülkelere de yayılmasında destek olacağız. Elimizden geleni yapacağız inşallah. Almanya'da Dünya Yakın Savunma Federasyonu şubesini resmi olarak kurulması için çalışmalarımızı başlattık. En yakın zamanda federasyon başkanı İbrahim Aktürk'ü açılışa davet edeceğiz" şeklinde konuştu.

İbrahim Aktürk: "Tek amacım gelecek nesle bir şeyler bırakabilmek"

Birçok ülke ile temsilcilik için görüşmeleri sürdürdüklerini aktaran Dünya Yakın Savunma Federasyonu Başkanı İbrahim Aktürk, "Yıllardır sporla uğraşıyorum. Tek amacım gelecek nesle bir şeyler bırakabilmek. Hiç bir şey kendiliğinden oluşmadı. Bütün spor dalları bizim gibi sporcular tarafında geliştirilip, sporunu devletinin yetkili makamlarının desteği ile dünyaya tanıtıp resmi federasyon olundu. Bizim de amacımız bu sistemi tanıtmak. Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan ülkemizde ve yurt dışındaki faaliyetlerimizi desteklemesini bekliyoruz. Almanya'daki faaliyetler bizim için çok önemli. Diğer ülkelere de açılmamız kolaylaşacaktır. Türkiye'de şu ana kadar İç İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı'na üst düzey eğitimler verdik. Yapılan anketlerde de hep olumlu sonuçlar aldık. Sistemimiz özellikle polis, askeriye, koruma ve güvenlik personeli ile siviller için hazırlanmıştır. İnşallah İlhan Değirmenci hocamız Almanya'da bizleri en iyi şekilde temsil edecektir. Önümüzdeki ay içerisinde de Türkiye'de 5 yıldır eğitmenimiz olan Azerbeycanlı Ramin İsmayilov'a Azerbaycan temsilciliğini vereceğiz. Birçok ülke ile temsilcilik için görüşmeler sona ermek üzere inşallah" açıklamasında bulundu.